Польша, 1-й тур: Гурник выпускает самый молодой состав в истории. Футбол

20,2 года - таков средний возраст 11-ти футболистов стартового состава "Гурника" из Забже, который начал сегодняшний матч чемпионата Польши против "Короны". Клубные статистики уже отметили, что ничего подобного в истории "Гурника" не было. Вполне возможно, что это и национальный рекорд. На фоне более опытного соперника юные футболисты не потерялись, хотя и стоит признать, что положительный результат - ничья 1:1 - во многом заслуга голкипера хозяев Томаша Лоска, по воротам которого игроки "Короны" нанесли два десятка ударов.

В другом матче дня познаньский "Лех", которого традиционно относят к фаворитам чемпионата, с трудом одолел на выезде "Вислу" из Плоцка. Победный мяч гостям, которые на этой неделе провели в Ереване матч Лиги Европы, удалось забить лишь на 89-й минуте.

Чемпионат Польши, 1-й тур

"Гурник" - "Корона" - 1:1 (0:0)
Голы: Смуга, 46 (1:0); Юкич, 62 (1:1)
Предупреждения: Урынович, 32; Вишневски, 90 - Сориано, 5; Жубровски, 13; Малярчик, 56

"Висла" (Плоцк) - "Лех" - 1:2 (0:1)
Голы: Тралка, 16 (0:1); Меребашвили, 77 (1:1); Тиба, 89 (1:2)
Предупреждения: Стефаньчик, 68 - Рэдуц, 67; Бурич, 90




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