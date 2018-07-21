В Одессе перед матчем "Шахтер" -"Динамо" подрались болельщики. Футбол

Задержаны семь человек.

В Одессе возле дельфинария "Нэмо" подрались футбольные болельщики, информирует пресс-служба полиции Одесской области.

"В полицию поступило сообщение о том, что у дельфинария "Немо" на пляже "Ланжерон" конфликтует группа футбольных болельщиков. Установлено, что между нетрезвым фанатом одной из команд и группой болельщиков команды-соперника возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес несколько ударов двум своим оппонентам", - говорится в сообщении.

В полиции добавили, что для проверки в Приморский отдел полиции доставлены семь человек. По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, составлены административные протоколы по ст.173 КУоАП относительно шести участников события.

Сегодня, 21 июля, на стадионе "Черноморец" в Одессе состоится футбольный матч за Суперкубок Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо". Матч начнется в 21:00 по киевскому времени.


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