Барселона и Локомотив не могут договориться по Видалю

Защитник "Барселоны" Алеиш Видаль по-прежнему может перебраться в РоSSию. Стороны находятся в переговорном процессе, однако никак не могут прийти к общему знаменателю.

Как сообщает Mundo Deportivo, москвичи готовы заплатить за правого бека 8 миллионов евро, а ещё 2 миллиона предусмотреть в качестве возможных бонусов. Впрочем, "сине-гранатовые" настаивают на более высоком ценнике - каталонский клуб рассчитывает заработать от 10 до 13 миллионов.

Напомним, "железнодорожники", выиграв чемпионат страны, намерены усилить состав перед стартом в Лиге чемпионов. Видаль, контракт которого с "блаугранас" действует до лета 2020-го года, принял участие лишь в 15 матчах национального первенства-2017/18, записав на свой счёт 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.


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