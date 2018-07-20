"Ювентус" на продаже абонементов уже компенсировал 8% от затрат на Роналду. Футбол

Криштиану Роналду стал приносить туринцам прибыль еще не сделав ни одного удара по мячу

"Ювентус" на продаже абонементов уже компенсировал 8% от затрат на Роналду
Альянц-Стэдиум (Турин)
Фото: http://www.juventus.com

34-кратный чемпион Италии – клуб "Ювентус" завершил продажу сезонных абонементов, сообщает официальный сайт туринцев.

При этом были распроданы все доступные 29 300 абонементов.

Стоит отметить, что "Ювентус" в сравнении с прошлым сезоном поднял цены на 30%, что не помешало оперативной продаже билетов.

Всего на сезонных абонементах "Старая синьора" заработала 30 млн евро.

Вероятно, что повышение цены было связано с приобретением Криштиану Роналду, чей трансфер обошелся туринцам, по неофициальным данным, в 112 млн евро.

Однако только на повышении в стоимости абонементов "Ювентусу" уже удалось вернуть 8% от затрат на португальца.

Напомним, чемпионы Италии за один только день продали более полумиллиона футболок с седьмым номером.


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