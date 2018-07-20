Ливерпуль заплатил рекордную сумму за голкипера

Бразильский страж ворот Алисон Бекер перебирается из Италии на Туманный Альбион - "Ливерпуль" на своем официальном сайте объявил о подписании с ним контракта.

Подробности соглашения клуба с 25-летним голкипером не сообщаются. Ранее теперь уже бывший клуб бразильца "Рома" отмечал, что сумма трансфера Алисона составит 62,5 миллиона евро, что является мировым рекордом при переходах голкиперов. При этом римляне могут рассчитывать еще на десять миллионов евро в качестве бонусов за успешное выступление бразильца.

Напомним, что в "Рому" южноамериканец перешел в 2016-м году из бразильского "Интернасионала" за восемь миллионов евро. В минувшем сезоне Алисон принял участие в 37 матчах Серии А, выдав 17 сухих поединков. Он пропустил 28 мячей (средний показатель - 0,76 за игру).