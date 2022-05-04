"Ливерпуль" стал первым финалистом Лиги чемпионов

Англичане сыграют в решающем матче турнира.

"Ливерпуль" прошел "Вильярреал"
© liverpoolfc.com

Во вторник, 3 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором испанский "Вильярреал" принимал английский "Ливерпуль".

Испанцы после поражения в первом матче (0:2) сумели удивить фаворитов, дважды поразив ворота "Ливерпуля" еще в первом тайме и выровняв результат.

Однако во второй половине встречи все стало на свои места. Команда Клоппа забила три гола и одержала победу со счетом 3:2, гарантировав себе путевку в финал ЛЧ.

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в Париже на "Стад де Франс". Во второй паре полуфинала 4 мая сыграют "Реал" и "Манчестер Сити" (первый матч - 3:4).

Действующим победителем Лиги чемпионов является "Челси", который в финале в Порту обыграл "Манчестер Сити" (1:0).


Алексей Леоничев, ZN.ua

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