"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол

Первым в списке стоит клуб "Даллас Ковбойз"

"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes

Клуб Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" занял второе место в ТОП-50 самых дорогих спортивных команд по версии Forbes, сообщается на сайте журнала.

Стоимость 20-кратных чемпионов Англии оценивается в 4,12 млрд долл. - в сравнении с прошлым годом английский клуб поднялся на одну позицию в рейтинге.

Тройку лидеров замыкает мадридский "Реал", оценивающийся в 4,09 млрд долл.

Первое место рейтинга третий год подряд сохраняет еще один клуб по футболу, но американскому - "Даллас Ковбойз", чья стоимость за год выросла на 600 млн долл. и составляет 4,8 млрд долл.

Далее в первой десятке команды расположились в следующем порядке:

4. "Барселона" (футбол) – 4,06 млрд долл.

5. "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) – 4

6. "Нью-Ингланд Пэтриотс" (американский футбол) - 3,7

7. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) - 3,6

8-9. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) и "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) - 3,3

10-11. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) и "Вашингтон Редскинс" (американский футбол) - 3,1


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