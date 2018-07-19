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"Манчестер Юнайтед" и "Реал" вошли в тройку самых дорогих спортивных клубов мира по версии Forbes. Футбол Первым в списке стоит клуб "Даллас Ковбойз" Клуб Английской Премьер-Лиги "Манчестер Юнайтед" занял второе место в ТОП-50 самых дорогих спортивных команд по версии Forbes, сообщается на сайте журнала. Стоимость 20-кратных чемпионов Англии оценивается в 4,12 млрд долл. - в сравнении с прошлым годом английский клуб поднялся на одну позицию в рейтинге. Тройку лидеров замыкает мадридский "Реал", оценивающийся в 4,09 млрд долл. Первое место рейтинга третий год подряд сохраняет еще один клуб по футболу, но американскому - "Даллас Ковбойз", чья стоимость за год выросла на 600 млн долл. и составляет 4,8 млрд долл. Далее в первой десятке команды расположились в следующем порядке: 4. "Барселона" (футбол) – 4,06 млрд долл. 5. "Нью-Йорк Янкиз" (бейсбол) – 4 6. "Нью-Ингланд Пэтриотс" (американский футбол) - 3,7 7. "Нью-Йорк Никс" (баскетбол) - 3,6 8-9. "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол) и "Нью-Йорк Джайентс" (американский футбол) - 3,3 10-11. "Голден Стэйт Уорриорз" (баскетбол) и "Вашингтон Редскинс" (американский футбол) - 3,1

LB.ua

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