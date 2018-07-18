Лига чемпионов: Бендтнер в концовке принес Русенборгу победу над Валюром. Футбол

Настоящая драма разыгралась в матче Лиги чемпионов между "Русенборгом" и "Валюром". Никлас Бендтнер, которого так не хватало на ЧМ-2018, открыл счет с пенальти, а Троннсен удвоил преимущество. Именно перевес в два мяча нужен был норвежцам, чтобы пройти дальше. Но исландский футбол не зря на подъеме - "Валюр" тоже забил пенальти, так что "Русенборг" на тот момент уже вылетал.

Но тут снова на выручку пришел Бендтнер. Он реализовал еще один 11-метровый, установил окончательный счет 3:1, и вывел "Русенборг", судя по всему, на "Селтик". Это будет интересно.

2018-19, Лига Чемпионов. Квалификация. Квалификационный 1-й раунд.

"Русенборг" - "Валюр" 3:1 (первый матч - 0:1)



Голы: Бендтнер, 55 (пенальти) (1:0); Троннсен, 72 (2:0); Сигурдссон, 85 (пенальти) (2:1); Бендтнер, 93 (пенальти) (3:1)

