Ливерпуль может сделать Алисона самым дорогим голкипером в мире. Футбол

Основной страж ворот римлян Алисон Бекер может перебраться на Туманный Альбион. Как сообщают британские журналисты, 25-летний кипер "Ромы" уже обратился к клубному руководству с просьбой содействовать его переходу в "Ливерпуль".

Буквально на днях спортивный директор "волков" Мончи говорил о том, что Алисон продолжит выступать на "Стадио Олимпико". Но по информации наших коллег из Англии, "Рома" и "Ливерпуль" находятся в переговорном процессе.

"Мерсисайдцы" готовы оформить рекордный трансфер вратаря - речь идёт о 66 миллионах фунтов стерлингов, чего ранее не было в мировом футболе.

Напомним, что в "Рому" южноамериканец перешел в 2016-м году из бразильского "Интернасионала" за восемь миллионов евро. В минувшем сезоне Алисон принял участие в 37 матчах Серии А, выдав 17 сухих поединков. Он пропустил 28 мячей (средний показатель - 0,76 за игру).




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