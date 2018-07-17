Все призовые за ЧМ-2018 Мбаппе решил передать на благотворительность. Футбол
Французская восходящая звезда Килиан Мбаппе решил отдать все премиальные средства, причитающиеся за титул чемпиона мира по футболу на благотворительные цели. В частности, он предложил бесплатное физическое воспитание для больных и детей-инвалидов в реабилитационном центре Премье-де-Корде. Девятнадцатилетний игрок ПСЖ подтвердил свое желание во время празднования чемпионства французской команды в Париже.
"Играть за нашу страну - честь, у нас не должно быть финансового интереса", - заявил Килиан Мбаппе, который зарабатывает 18 миллионов евро в год в Париже.
"Килиан - великая личность, несмотря на его юный возраст. Когда позволяет время, он приходит к нам и играет с детьми. У него всегда есть обнадеживающие слова для них, и я чувствую, что его радость на этих встречах даже больше, чем у детей", - заявил Себастьян Руффин, генеральный директор Премье-де-Корде.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
17.07.2018 21:30
17.07.2018 23:35