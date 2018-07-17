Трансфер Ругани обойдется Челси в 50 миллионов евро. Футбол

Защитник "Ювентуса" Даниэле Ругани близок к переезду на Туманный Альбион. По информации SportItalia, представителям "Челси" удалось договориться с итальянской стороной о трансфере 23-летнего защитника.

Британцы заплатят за игрока 50 миллионов евро - такие условия выдвинула "Старая Синьора". Что касается самого центрбека, то он подпишет долгосрочный контракт с годовом окладом в размере 5 миллионов евро.

Ожидается, что уже в ближайшее время стороны встретятся в Милане, чтобы финализировать сделку.

Напомним, Ругани принял участие в 22 встречах минувшего розыгрыша Серии А, записав на свой счёт 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Сарри хорошо знаком с возможностями этого футболиста по совместной работе в "Эмполи".


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