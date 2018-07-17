Зидану не нравилась идея приглашения Неймара в Реал. Футбол

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан выступал против приобретения нападающего ПСЖ Неймара.

Как сообщает AS, французский специалист был уверен в том, что Неймар по стилю игры несовместим с левым защитником "сливочных" Марсело, поскольку эти футболисты во время атаки располагаются в одной и той же зоне. Подобный тандем можно использовать лишь в матчах со слабыми оппонентами, когда более сильные соперники воспользуются проблемами "Королевского клуба" на левой бровке.

Напомним, что Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" год назад за 222 миллиона евро. В начале июля испанские медиа сообщили о том, что "галактикос" заплатят своим французским коллегам 310 миллионов евро, а сам форвард подпишет 7-летний контракт с годовым окладом в 45 миллионов евро. Впрочем, в Мадриде опровергли информацию о переговорах с ПСЖ.