Полмиллиона парижан приветствовали чемпионов мира на Елисейских полях. Футбол
Новоиспеченные чемпионы мира прибыли в свою родную столицу - Париж. В 17:55 по местному времени чартер из Москвы приземлился в аэропорту "Шарль де Голь". Сразу после приземления новые герои французского народа отправились на Елисейские поля, чтобы показать трофей сотням тысяч болельщиков, собравшихся, чтобы поздравить их с историческим успехом.
К трапу самолета была уложена красная ковровая дорожка, как при встрече самых высоких гостей. В ожидании выхода команды из самолета, собравшиеся фанаты начали скандировать "Мбаппе! Мбаппе!". Первым, в 18:02, с Кубком мира в руках, появился капитан "синих" Уго Льорис, за которым следовали Дидье Дешам и остальная команда. Их встречали многочисленная плакатами, на которых было написано: "Париж любит тебя!" (Paris vous aime).
В 20:05 автобус с игроками доехал до окрестностей Елисейских полей, где чемпионы сменили костюмы на специальные двухзвездные футболки. В 20:17 полмиллиона французских болельщиков наконец увидели Кубок мира в руках своих игроков. Шесть истребителей пролетели над Триумфальной аркой над головами игроков, оставив над ними синие, белые и красные следы на фоне голубого неба. Сразу же после этого собравшиеся болельщики зажгли множество факелов, задымив путь чемпионов. Парад продолжался в течение 20 минут, когда фанаты продолжали петь песни и наслаждаться триумфом.
Вскоре после этого вся команда, снова переодевшись в официальные костюмы, прибыла в Елисейский дворец, где их встретил президент Франции Эммануэль Макрон, с которым они сфотографировались, спели "Марсельезу" и "I will survive".
Спустя 3,5 часа официальная часть празднования с момента приземления завершилась.
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