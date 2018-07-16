Полмиллиона парижан приветствовали чемпионов мира на Елисейских полях. Футбол

Новоиспеченные чемпионы мира прибыли в свою родную столицу - Париж. В 17:55 по местному времени чартер из Москвы приземлился в аэропорту "Шарль де Голь". Сразу после приземления новые герои французского народа отправились на Елисейские поля, чтобы показать трофей сотням тысяч болельщиков, собравшихся, чтобы поздравить их с историческим успехом.

К трапу самолета была уложена красная ковровая дорожка, как при встрече самых высоких гостей. В ожидании выхода команды из самолета, собравшиеся фанаты начали скандировать "Мбаппе! Мбаппе!". Первым, в 18:02, с Кубком мира в руках, появился капитан "синих" Уго Льорис, за которым следовали Дидье Дешам и остальная команда. Их встречали многочисленная плакатами, на которых было написано: "Париж любит тебя!" (Paris vous aime).

Que c'est bon ! Le bonheur partout... Toutes les communes de France ont r?sonn? de cris de joie et de chants pour cette 2?me ?toile. Encore ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/L76vY6he4z

— Equipe de France (@equipedefrance) 16 июля 2018 г.

Затем все игроки собрались на специальной платформе и начали петь победные песни. Чуть позже команда села в автобус с огромной надписью "ЧЕМПИОНЫ МИРА", который отправился в центр Парижа.

Более 500 тысяч французов собрались на пресловутых Елисейских полях в преддверии парада чемпионов. Почти 2000 полицейских и 400 сотрудников скорой помощи следили за безопасностью во время мероприятия.

Les Champs-?lys?es s'embrasent compl?tement au passage du bus ! #lequipeCDM pic.twitter.com/N0rPOv8i7J

— la chaine L'?QUIPE (@lachainelequipe) 16 июля 2018 г.

В 20:05 автобус с игроками доехал до окрестностей Елисейских полей, где чемпионы сменили костюмы на специальные двухзвездные футболки. В 20:17 полмиллиона французских болельщиков наконец увидели Кубок мира в руках своих игроков. Шесть истребителей пролетели над Триумфальной аркой над головами игроков, оставив над ними синие, белые и красные следы на фоне голубого неба. Сразу же после этого собравшиеся болельщики зажгли множество факелов, задымив путь чемпионов. Парад продолжался в течение 20 минут, когда фанаты продолжали петь песни и наслаждаться триумфом.

Вскоре после этого вся команда, снова переодевшись в официальные костюмы, прибыла в Елисейский дворец, где их встретил президент Франции Эммануэль Макрон, с которым они сфотографировались, спели "Марсельезу" и "I will survive".

Спустя 3,5 часа официальная часть празднования с момента приземления завершилась.

???????????? La Marseillaise chant?e par les Bleus et le pr?sident de la R?publique sur le perron de l'Elys?e
#beINBLEUS pic.twitter.com/sb5kmyD8Oz

— beIN SPORTS (@beinsports_FR) 16 июля 2018 г.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Михаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать всеМихаил Боярский: «Слава Украине» со спокойной совестью могут кричать все
В Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболуВ Брюсселе показали фильм о том, как РоSSия "покупала" ЧМ-2018 по футболу
Игроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. ФутболИгроки сборной РоSSии вдыхали аммиак во время ЧМ-2018, что сродни допингу, - Bild. Футбол
Украинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. ФутболУкраинцы обвалили рейтинг официальной страницы ФИФА в Facebook. Футбол
Украинский метатель молота победил на юниорском чемпионате Европы с мировым рекордомУкраинский метатель молота победил на юниорском чемпионате Европы с мировым рекордом
Блок рекламы


Похожие новости
Бразильская полиция нашла похитителей мамы Тайсона. ФутболБразильская полиция нашла похитителей мамы Тайсона. Футбол
В Иране официально разрешили женщинам посещать стадионы. ФутболВ Иране официально разрешили женщинам посещать стадионы. Футбол
Кейн: Хотел доказать, что могу забивать на топ-турнирах. ФутболКейн: Хотел доказать, что могу забивать на топ-турнирах. Футбол
Срна: Хорватия - маленькая страна, которая совершила чудо. ФутболСрна: Хорватия - маленькая страна, которая совершила чудо. Футбол
Касильяс не понял логику использования системы VAR. ФутболКасильяс не понял логику использования системы VAR. Футбол
Клаусула Икарди больше не действует. ФутболКлаусула Икарди больше не действует. Футбол
Пеле: Мне придется достать свои бутсы, если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды. ФутболПеле: Мне придется достать свои бутсы, если Мбаппе продолжит повторять мои рекорды. Футбол
Моуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. ФутболМоуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. Футбол
Поульсен: Игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR. ФутболПоульсен: Игрокам придется отрезать себе руки из-за VAR. Футбол
Сборная Франции - чемпион мира по футболу!Сборная Франции - чемпион мира по футболу!
Последние новости
Подгружаем последние новости