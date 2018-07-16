Полмиллиона парижан приветствовали чемпионов мира на Елисейских полях. Футбол

Новоиспеченные чемпионы мира прибыли в свою родную столицу - Париж. В 17:55 по местному времени чартер из Москвы приземлился в аэропорту "Шарль де Голь". Сразу после приземления новые герои французского народа отправились на Елисейские поля, чтобы показать трофей сотням тысяч болельщиков, собравшихся, чтобы поздравить их с историческим успехом.

К трапу самолета была уложена красная ковровая дорожка, как при встрече самых высоких гостей. В ожидании выхода команды из самолета, собравшиеся фанаты начали скандировать "Мбаппе! Мбаппе!". Первым, в 18:02, с Кубком мира в руках, появился капитан "синих" Уго Льорис, за которым следовали Дидье Дешам и остальная команда. Их встречали многочисленная плакатами, на которых было написано: "Париж любит тебя!" (Paris vous aime).

Que c'est bon ! Le bonheur partout... Toutes les communes de France ont r?sonn? de cris de joie et de chants pour cette 2?me ?toile. Encore ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/L76vY6he4z — Equipe de France (@equipedefrance) 16 июля 2018 г.

Затем все игроки собрались на специальной платформе и начали петь победные песни. Чуть позже команда села в автобус с огромной надписью "ЧЕМПИОНЫ МИРА", который отправился в центр Парижа.

Более 500 тысяч французов собрались на пресловутых Елисейских полях в преддверии парада чемпионов. Почти 2000 полицейских и 400 сотрудников скорой помощи следили за безопасностью во время мероприятия.

В 20:05 автобус с игроками доехал до окрестностей Елисейских полей, где чемпионы сменили костюмы на специальные двухзвездные футболки. В 20:17 полмиллиона французских болельщиков наконец увидели Кубок мира в руках своих игроков. Шесть истребителей пролетели над Триумфальной аркой над головами игроков, оставив над ними синие, белые и красные следы на фоне голубого неба. Сразу же после этого собравшиеся болельщики зажгли множество факелов, задымив путь чемпионов. Парад продолжался в течение 20 минут, когда фанаты продолжали петь песни и наслаждаться триумфом.

Вскоре после этого вся команда, снова переодевшись в официальные костюмы, прибыла в Елисейский дворец, где их встретил президент Франции Эммануэль Макрон, с которым они сфотографировались, спели "Марсельезу" и "I will survive".

Спустя 3,5 часа официальная часть празднования с момента приземления завершилась.