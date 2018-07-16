Клаусула Икарди больше не действует. Футбол

Нападающий миланского "Интера" Мауро Икарди навряд ли сменит клубную прописку. Как сообщает издание goal.com, претенденты на 25-летнего аргентинца не воспользовались возможностью выкупить контракт забивного форварда.

Сумма отступных, прописанная в соглашении, составляла 110 миллионов евро. Данный пункт был рассчитан на зарубежные клубы и действовал лишь до 15 июля. Таким образом, теперь все желающие должны обращаться в офис "нерадзурри", когда четвёртая команда Италии намерена оставить своего футболиста на "Джузеппе Меацца".

Предполагалось, что мадридский "Реал" попробует восполнить потерю Криштиану Роналду, однако "сливочные" так и не подписали нового бомбардира.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Серии А Икарди забил 29 голов в 34 матчах. Контракт южноамериканца с итальянским коллективом рассчитан до лета 2021-го года.