Моуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. Футбол

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался разочарован поражением хорватов в финале чемпионата мира-2018. По мнению португальского специалиста, всё решил второй гол сборной Франции, который был забит с пенальти.

Ещё в первом тайме, когда счёт был 1:1, аргентинский судья Нестор Питана посчитал, что со стороны Ивана Перишича была умышленная игра рукой. Решение было принято после просмотра видеоповторов. По мнению многих экспертов, рука балканского футболиста находилась в естественном положении.

- Французы провели впечатляющий турнир, на пути к финалу смотрелись очень здорово, поэтому победили. Остаётся только поздравить подопечных Дидье Дешама с этим достижением.

Хорваты же выглядели очень расстроенными. Лучшая команда проиграла, и, по моему мнению, это произошло из-за ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам. Там не было пенальти. Судья должен использовать систему VAR лишь в крайних случаях, а этот таковым не являлся, - заявил Моуринью в эфире RT.