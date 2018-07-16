Моуринью: Хорватия проиграла из-за ошибки в концепции использования VAR. Футбол
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью остался разочарован поражением хорватов в финале чемпионата мира-2018. По мнению португальского специалиста, всё решил второй гол сборной Франции, который был забит с пенальти.
Ещё в первом тайме, когда счёт был 1:1, аргентинский судья Нестор Питана посчитал, что со стороны Ивана Перишича была умышленная игра рукой. Решение было принято после просмотра видеоповторов. По мнению многих экспертов, рука балканского футболиста находилась в естественном положении.
- Французы провели впечатляющий турнир, на пути к финалу смотрелись очень здорово, поэтому победили. Остаётся только поздравить подопечных Дидье Дешама с этим достижением.
Хорваты же выглядели очень расстроенными. Лучшая команда проиграла, и, по моему мнению, это произошло из-за ошибки в концепции использования системы видеопомощи арбитрам. Там не было пенальти. Судья должен использовать систему VAR лишь в крайних случаях, а этот таковым не являлся, - заявил Моуринью в эфире RT.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Спорт
16.07.2018 15:25
16.07.2018 15:25