ФИФА подтверждает: следующий чемпионат мира пройдет зимой. Футбол

Международная федерация футбольных ассоциаций подтвердила информацию о том, что Кубок мира 2022 года в Катаре будет проводиться с 21 ноября по 18 декабря.

Заявление президента организации Джанни Инфантино в пятницу касается только сроков проведения турнира. Будет ли это турнир на 48 команд все еще не известно.

"Кубок мира в 2022 году будет проводиться с 21 ноября по 18 декабря: идея состоит в том, чтобы привлечь 48 команд, - заявил Инфантино на итоговой пресс-конференции чемпионата мира. - У нас есть соглашения и контракт с Катаром, но пока еще слишком рано говорить, будет ли 32 команды или больше. Пока что все возможно".

Как известно, июльская температура воздуха в Катаре иногда превышает 41° С.