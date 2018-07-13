Официально: "Челси" уволил главного тренера

Клуб "Челси" и Антонио Конте расстались

Антонио Конте больше не является главным тренером "Челси", об этом сообщил официальный сайт лондонцев.

Итальянский специалист возглавил "пенсионеров" летом 2016 года и в первом же сезоне под его руководством "Челси" выиграл Английскую Премьер-Лигу.

В сезоне 2016/17 лондонцы установили рекорд АПЛ, одержав 30 побед в 38 матчах.

Кроме того, был обновлен клубный рекорд по выигрышным поединкам подряд - 13. Сам же Конте получил награду "Тренер сезона" в АПЛ.

Однако в следующем сезоне "Челси" не смог квалифицироваться в Лигу Чемпионов, заняв в чемпионате Англии только 5-е место.

При этом у главного тренера по ходу сезона возник конфликт с менеджментом клуба.

Всего с "Челси" итальянский специалист провел 106 поединков, в которых одержал 69 побед (65%).

Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Челси" отказывается платить Конте компенсацию в размере 11 млн фунтов за досрочное расторжение контракта. На что итальянец грозился обратиться в суд.

Ожидается, что приемником Конте станет другой итальянский специалист, экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри.