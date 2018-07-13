Официально: "Челси" уволил главного тренера
Клуб "Челси" и Антонио Конте расстались
Антонио Конте больше не является главным тренером "Челси", об этом сообщил официальный сайт лондонцев.
Итальянский специалист возглавил "пенсионеров" летом 2016 года и в первом же сезоне под его руководством "Челси" выиграл Английскую Премьер-Лигу.
В сезоне 2016/17 лондонцы установили рекорд АПЛ, одержав 30 побед в 38 матчах.
Кроме того, был обновлен клубный рекорд по выигрышным поединкам подряд - 13. Сам же Конте получил награду "Тренер сезона" в АПЛ.
Однако в следующем сезоне "Челси" не смог квалифицироваться в Лигу Чемпионов, заняв в чемпионате Англии только 5-е место.
При этом у главного тренера по ходу сезона возник конфликт с менеджментом клуба.
Всего с "Челси" итальянский специалист провел 106 поединков, в которых одержал 69 побед (65%).
Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, что "Челси" отказывается платить Конте компенсацию в размере 11 млн фунтов за досрочное расторжение контракта. На что итальянец грозился обратиться в суд.
Ожидается, что приемником Конте станет другой итальянский специалист, экс-тренер "Наполи" Маурицио Сарри.
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13.07.2018 11:21