Президент ФФФ: У Дешама контракт до 2020 года. Футбол

Тренер сборной Франции Дидье Дешам должен оставаться на своей должности до 2020 года, когда закончится его контракт с Федерацией футбола Футбола (FFF). Об этом в интервью изданию "Экип" заявил президент FFF Ноэль Ле Граэ.

"У Дидье действующий контракт с федерацией до 2020 года, и он будет выполняться до истечения срока его действия", - пообещал Ле Граэ.

Президент FFF опроверг предположения относительно возможного ухода 49-летнего наставника "синих".

Французская сборная в ожидании воскресного финала чемпионата мира против Хорватии, и в случае успеха французов Дешам может повторить путь Айме Жаке, тренера чемпионов мира в 1998 году, который ушел в отставку после чемпионата. Правда, на тот момент у 56-летнего Жаке, вскоре после Кубка мира 1998 года заканчивался контракт.


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