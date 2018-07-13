Зидан отказался от 24 миллионов Реала. Футбол

Заявив о своей отставке 31 мая, Зинедин Зидан отказался от 24 миллионов евро, которые могли быть выплачены, если бы он был уволен чуть позже.

В последний день весны Зинедин Зидан удивил всех. На поспешно вызванной пресс-конференции француз заявил, что покидает тренерский пост мадридского "Реала", который он возглавил 4 января 2016 года. Решение было принято без учета финансового аспекта.

По информации испанского издания "Марка", французский специалист мог получить 24 миллиона евро, если бы он был уволен. У него было еще два года действующего контракта, по которому он зарабатывал 12 миллионов евро каждый сезон.

В пятничном выпуске испанской газеты также сообщалось, что Флорентино Перес пытался целый день убедить передумать Зизу, который не отменил своего решения после трех подряд побед в Лиге чемпионов.

Чемпион мира 1998 года намерен некоторое время отдохнуть от футбола, а затем сделать правильный выбор, когда решит вернуться. Возможно, это будет сборная Франции.


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