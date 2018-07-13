Инфантино о системе VAR: 16 решений были изменены арбитрами на правильные. Футбол

Президент ФИФА Джанни Инфантино объяснил, почему внедрение системы видеопомощи арбитрам (VAR) на нынешнем чемпионате мира было абсолютном правильным решением.

- Пару лет назад я был настроен весьма скептически, - признался швейцарец. - Однако вскоре, проанализировав все "за" и "против", понял, что систему нужно испробовать в рамках мундиаля. И она действительно дала положительный результат.

Мы имеем 18 просмотров за 62 матча ЧМ. 16 решений были изменены арбитрами на правильные благодаря новой системе, эти очевидный прогресс. VAR ни в коем случае не меняет правила футбола. VAR просто делает его чистым.

Ранее 95% решений судей были правильными. Благодаря VAR этот процент увеличился до 99,3. Теперь практически нет ошибок при фиксации офсайда. Такая же ситуация и с красными карточками за грубую игру. Мы изменили психологию игроков. Они понимают, что любая отмашка будет фиксироваться камерой, поэтому нарушитель рискует покинуть поле.




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