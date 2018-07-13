Конте намерен судиться с Челси

Главный тренер "Челси" Антонио Конте? возмущен тем, что боссы "синих" разорвали контракт в одностороннем порядке, отказавшись выплачивать неустойку в размере 11 миллионов евро. У лондонского клуба не было каких-либо оснований для принятия такого решения.

По информации Football Italia, 48-летний специалист готов обращаться в суд, чтобы получить свои деньги.

Напомним, новым главным тренером "Челси" станет Маурицио Сарри. Ожидается, что он будет зарабатывать 5 миллионов евро за сезон, а его соглашение с клубом будет рассчитано на три года. Экс-наставник "партенопейцев" не смог выиграть скудетто за три года, отработанные в Неаполе, в результате чего руководство итальянского клуба отказалось от услуг алленаторе, заменив его на более опытного Карло Анчелотти. Впрочем, договор Маурицио с вице-чемпионами Италии по-прежнему действует - рассчитан до лета 2019-го года.