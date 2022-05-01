Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"

Команда украинца борется за выживание в АПЛ.

Футболист сборной Украины Миколенко помог
Миколенко помог "Эвертону" победить
© The Independent

Футболист сборной Украины Виталий Миколенко провел победный матч за английский "Эвертон" в 35-м туре чемпионата Англии.

Команда украинца принимала "Челси" и сенсационно победила со счетом 1:0 благодаря голу Ришарлисона на 46-й минуте.

Миколенко провел на поле весь матч и неоднократно удачно действовал на левом фланге защиты, а также помогал в атаке. Он получил оценку 6,5 от портала WhoScored.

Для украинского футболиста это уже 12-й матч за английский клуб после трансфера из киевского "Динамо".

"Эвертон" набрал 32 очка и находится в зоне вылета на 18-й позиции, отставая от "Лидса" на два пункта. При этом у команды украинца есть игра в запасе и реальные шансы на спасение.


Данил Слесь, ZN.ua

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