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2022-05-01
Футболист сборной Украины Миколенко помог "Эвертону" неожиданно обыграть "Челси"
Команда украинца борется за выживание в АПЛ.
Миколенко помог "Эвертону" победить© The Independent
Футболист сборной Украины Виталий Миколенко провел победный матч за английский "Эвертон" в 35-м туре чемпионата Англии.
Команда украинца принимала "Челси" и сенсационно победила со счетом 1:0 благодаря голу Ришарлисона на 46-й минуте.
Миколенко провел на поле весь матч и неоднократно удачно действовал на левом фланге защиты, а также помогал в атаке. Он получил оценку 6,5 от портала WhoScored.
Для украинского футболиста это уже 12-й матч за английский клуб после трансфера из киевского "Динамо".
"Эвертон" набрал 32 очка и находится в зоне вылета на 18-й позиции, отставая от "Лидса" на два пункта. При этом у команды украинца есть игра в запасе и реальные шансы на спасение.
Данил Слесь, ZN.ua