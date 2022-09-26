Ребров передав уже п'ятий автомобіль на допомогу ЗСУ

Український тренер продовжує допомагати бійцям на фронті, інформує ZN.ua.

Ребров передав уже п'ятий автомобіль на допомогу ЗСУ
Ребров допомагає ЗСУ на фронті
© Al Ain FC

Головний тренер еміратського "Аль-Айну" Сергій Ребров передав автомобіль на фронт для Збройних сил України.

Про це повідомив відомий український тенісист Сергій Стаховський у Facebook.

Це вже п'ятий автомобіль, який передав на фронт 48-річний фахівець. Його отримав підрозділ "Хартія" на Харківщині.

"Бажаю моєму близькому другові Сергію Реброву успішного сезону з "Аль-Айном", щоб ми могли продовжувати нашу місію", – написав Стаховський.


Данило Слесь, ZN.ua





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