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2022-09-26
Ребров передав уже п'ятий автомобіль на допомогу ЗСУ
Український тренер продовжує допомагати бійцям на фронті, інформує
Ребров допомагає ЗСУ на фронті© Al Ain FC
Головний тренер еміратського "Аль-Айну" Сергій Ребров передав автомобіль на фронт для Збройних сил України.
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Це вже п'ятий автомобіль, який передав на фронт 48-річний фахівець. Його отримав підрозділ "Хартія" на Харківщині.
"Бажаю моєму близькому другові Сергію Реброву успішного сезону з "Аль-Айном", щоб ми могли продовжувати нашу місію", – написав Стаховський.
Данило Слесь, ZN.ua