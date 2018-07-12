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Лига Европы: экс-игрок Олимпика Моха стал героем дня. Футбол Сегодня состоялись 40 матчей первого раунда квалификации Лиги Европы. В них были зафиксированы 10 крупных побед, но герой дня все же отличился в другом поединке. Экс-футболист донецкого "Олимпика" Моха организовал победу братиславского "Слована" в гостях у молдавского "Милсами" - марокканец забил два гола и отдал две передачи. Вместе с Мохой полный матч за "Слован" провел украинец Артем Сухоцкий. 2018-19, Лига Европы Игровой день: 2018-07-12 "Ильвес" - "Славия София" 0:1 (0:0)



Голы: Цветанов, 80 (0:1)

"Дунайска Стреда" - "Динамо Тбилиси" 1:1 (1:1)



Голы: Зивзивадзе, 15 (0:1); Байо, 30 (1:1)

"Стумбрас" - "Аполлон" 1:0 (0:0)



Голы: Мачарашвили, 91 (1:0)

"Широки Бриег" - "Домжале" 2:2 (0:2)



Голы: Бизьяк, 12 (0:1); Мельняк, 26 (0:2); Турчин, 47 (1:2); Маркович, 83 (2:2)

"Рейнджерс" - "Шкупи" 2:0 (1:0)



Голы: Мерфи Дж., 23 (1:0); Таверньер, 92 (пенальти) (2:0)

"Расинг Юнион" - "Вииторул" 0:2 (0:1)



Голы: Драгуш, 23 (0:1); Хаджи Я., 83 (пенальти) (0:2)

"Партизани" - "Марибор" 0:1 (0:0)



Голы: Байде, 50 (0:1)

"Нефтчи" - "Уйпешт" 3:1 (1:1)



Голы: Надь Дан., 9 (0:1); Дабо Б., 23 (1:1); Дабо Б., 72 (2:1); Махмудов Э., 92 (3:1)

"Будучность" - "Тренчин" 0:2 (0:2)



Голы: Чатакович, 27 (0:1); Манце, 30 (0:2)

"Дерри Сити" - "Динамо Мн" 0:2 (0:1)



Голы: Галович, 2 (0:1); Хващинский, 64 (0:2)

"Б-36" - "Младост" 0:0 (0:0)

"Спартак Суботица" - "Колрейн" 1:1 (0:1)



Голы: Маккаули, 24 (0:1); Савкович, 96 (пенальти) (1:1)

"Пюник" - "Вардар" 1:0 (1:0)



Голы: Конате Мох., 28 (1:0)

"Шэмрок Роверс" - "АИК" 0:1 (0:0)



Голы: Сундгрен, 74 (0:1)

"Коннас Ки" - "Шахтер Солигорск" 1:3 (0:2)



Голы: Эбонг, 21 (0:1); Бакай, 35 (0:2); Шибун, 75 (0:3); Моррис, 89 (пенальти) (1:3)

"Лахти" - "Хабнарфьордюр" 0:3 (0:2)



Голы: Бьорнссон, 4 (0:1); Леннон, 18 (0:2); Кроуфорд, 90 (0:3)

"Вентспилс" - "Люфтетари" 5:0 (5:0)



Голы: Акиньеми, 8 (1:0); Акиньеми, 13 (2:0); Акиньеми, 24 (3:0); Айегун, 37 (пенальти) (4:0); Акиньеми, 43 (5:0)

"Лех" - "Гандзасар" 2:0 (2:0)



Голы: Гюткьер, 10 (1:0); Гюткьер, 15 (пенальти) (2:0)

"Чихура" - "Бейтар" 0:0 (0:0)

"Тракай" - "Иртыш" 0:0 (0:0)

"Хиберниан" - "Рунавик" 6:1 (4:0)



Голы: Камбери, 3 (пенальти) (1:0); Камбери, 21 (2:0); Шоу, 29 (3:0); Маллан, 44 (4:0); Камбери, 49 (5:0); Кнудсен, 53 (5:1); Маллан, 84 (6:1)

"Рудар Веленье" - "Тре Фиори" 7:0 (1:0)



Голы: Тучич, 33 (1:0); Радич, 48 (2:0); Парфитт, 50 (3:0); Тучич, 59 (4:0); Делла Валье, 75 (автогол) (5:0); Радич, 78 (6:0); Соломун, 84 (7:0)

"Левадия" - "Дандолк" 0:1 (0:0)



Голы: Коннолли, 53 (0:1)

"ИБВ" - "Сарпсборг" 0:4 (0:0)



Голы: Мухаммед, 59 (0:1); Мортенсен, 66 (0:2); Хальворсен, 91 (0:3); Аскар, 94 (0:4)

"Лиепая" - "Хеккен" 0:3 (0:0)



Голы: Ирандаст, 74 (0:1); Паулиньо, 77 (0:2); Селик, 83 (0:3)

"Клифтонвилл" - "Нордшелланд" 0:1 (0:1)



Голы: Сков Ольсен, 19 (0:1)

"Энгордани" - "Кайрат" 0:3 (0:2)



Голы: Селлай, 5 (автогол) (0:1); Исламхан, 25 (пенальти) (0:2); Эппель, 91 (0:3)

"Петрокуб" - "Осиек" 1:1 (0:0)



Голы: Марич, 52 (0:1); Амброс, 65 (1:1)

"Анортосис" - "Лачи" 2:1 (0:1)



Голы: Хошаллари, 21 (0:1); Праньич, 52 (пенальти) (1:1); Сиссе C., 60 (2:1)

"Ференцварош" - "Маккаби Т-А" 1:1 (0:0)



Голы: Спировски, 61 (1:0); Атар, 91 (1:1)

"Бальцан" - "Кешлы" 4:1 (3:1)



Голы: Эффйонг, 12 (1:0); Лекао, 21 (2:0); Меса, 29 (пенальти) (2:1); Кальевич, 34 (3:1); Каду, 56 (4:1)

"Рудар Плевля" - "Партизан" 0:3 (0:1)



Голы: Евтович, 44 (пенальти) (0:1); Сума С., 51 (0:2); Гомес, 58 (0:3)

"ЦСКА София" - "Рига" 1:0 (0:0)



Голы: Родригеш, 49 (1:0)

"Милсами" - "Слован Б" 2:4 (0:3)



Голы: Моха, 11 (0:1); Спорар, 22 (0:2); Моха, 41 (0:3); Бугаёв, 59 (1:3); Сурду, 75 (2:3); Спорар, 80 (2:4)

"Раднички Ниш" - "Гзира Юнайтед" 4:0 (1:0)



Голы: Панков, 14 (1:0); Гашкич, 53 (2:0); Мркич, 55 (3:0); Гашкич, 85 (4:0)

"Габала" - "Прогрес" 0:2 (0:0)



Голы: Де Алмейда, 51 (0:1); Тиль О., 62 (пенальти) (0:2)

"Гурник З" - "Заря Бельцы" 1:0 (0:0)



Голы: Ангуло, 87 (1:0)

"Нарва Транс" - "Железничар" 0:2 (0:1)



Голы: Бакрац, 15 (0:1); Сабанадзович, 74 (0:2)

"КуПС" - "Копенгаген" 0:1 (0:0)



Голы: Сков, 75 (0:1)



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