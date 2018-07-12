Нефтяник снялся с чемпионата Второй лиги. Футбол

Как сообщает официальный сайт ПФЛ, "Нефтяник-Укрнефть" не провел заявку футболистов и тренерского штаба на сезон 2018/19, не подтвердив участие команды в соревнованиях Второй лиги. Руководствуясь соответствующими пунктами Статуса ПФЛ, "Футбольный клуб "Нефтяник-Укрнефть" исключено из состава ПФЛ. Во второй лиге сезона 2018/19 будет 20 команд, разделенных по территориальному принципу.

"Нефтяник" изначально собирался участвовать в первой лиге вместо «Полтавы», однако руководство клуба не предоставило финансовых гарантий существования.

Клуб из Ахтырки также не примет участие в кубке Украины-2018/2019. Таким образом, криворожский "Горняк" напрямую проходит во второй раунд кубка Украины (напомним, именно ахтырчане - соперники криворожан по результатам недавнего жребия), жеребьевка которого состоится в пятницу, 20 июля.


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