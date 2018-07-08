ФИФА расследует высказывание хорватского футболиста "Слава Украине!" после победы над РФ

Защитника сборной Хорватии могут дисквалифицировать.

ФИФА расследует высказывание хорватского футболиста "Слава Украине!" после победы над РФ
Домагой Вида
Фото: football.ua

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида может быть наказан за то, что произнес "Слава Украине!" на видео после победы над сборной РоSSии. Об этом сообщает сайт Football.ua.

Защитник футбольной сборной Хорватии Домагой Вида вместе с бывшим игроком команды Огненом Вукоевичем записали видеообращение после победы над сборной РоSSии на Чемпионате мира.

"Слава Украине, давай, давай!" - говорит Вида на видео, а Вукоевич добавляет: "Эта победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!"

Это вызвало массу негодования в РоSSии.

На уточняющий вопрос роSSийских журналистов, имелось ли в ролике в виду, что победа была для Украины, Вида заявил: "Нет. Эта победа – для Хорватии. Никакой политики. Это шутка. У меня там друзья со времен "Динамо Киев", ничего другого я в виду не имел".

Вида, забивший гол россиянам, также выразил уверенность, что в РоSSии поймут, что это шутка и добавил, что любит россиян.

"ФИФА изучает различные отчеты по матчу, а также потенциальные доказательства по этому вопросу. Пока мы не оценим всю имеющуюся информацию, мы не можем давать дальнейших комментариев", - прокомментировали ситуацию в ФИФА.

Статья 3 дисциплинарного кода ФИФА запрещает "политические слоганы в любой форме", а статья 54 говорит, что "каждый, кто провоцирует публику во время матча, будет дисквалифицирован на две игры и оштрафован минимум на 5 тысяч швейцарских франков".

Хорватия сыграла 2:2 с Россией в четвертьфинале ЧМ-2018, а после выиграла по пенальти 4:3. Вида забил один из голов в игре, а затем реализовал послематчевый пенальти.

Ранее угроза дисквалификации нависла над игроками сборной Швейцарии – Гранитом Джакой и Джерданом Шакири. Они во время празднования голов в ворота Сербии показывали жест "албанского орла", поскольку являются косоварами по происхождению.

В конечном итоге футболисты не были наказаны.


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