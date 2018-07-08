Игроку Лацио угрожали ножом. Футбол
Нападающий римских "орлов" Чиро Иммобиле подвергся нападению на итальянском курорте Франавилла-аль-Маре. Как сообщают местные источники, Чиро находился там в компании со своими друзьями на пляже.
К ним подошел неизвестный мужчина, после чего началась словесная перепалка. Незнакомец достал нож и попытался атаковать футболиста и его друзей, но затем резко сдал назад и скрылся. В результате инцидента никто не пострадал, личность нападавшего устанавливается.
Накануне сообщалось, что новобранец "Интера" Раджа Наингголан попал в аварию, сообщают итальянские источники. Бельгиец ехал на своем Ferrari из Рима в Милан, но не справился с управлением. Сам футболист не пострадал, а вот автомобилю требуется очень серьезный ремонт. Напомним, что в конце июня Наингголан перешел в "Интер" из "Ромы".
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