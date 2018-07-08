ЧМ-2018: Хорватия выбила россиян по пенальти и вышла в полуфинал на Англию. Футбол

Последняя путевка в полуфинал ЧМ-2018 разыгрывалась между сборными Хорватии и РоSSии. Команда Станислава Черчесова на этот раз сыграла чуть агрессивнее, чем против испанцев - на этот раз обошлось без "автобусов". Правда, инициативу на старте все же захватили хорваты, но их постоянные подачи с правого фланга от Врсалько не воплощались во что-нибудь стоящее.

А вот роSSийская сборная соорудила гол практически из ничего. Дзюба зацепился за мяч на половине поля хорватов, отдал его Черышеву, футболист "Вильярреала" принял мяч правой ногой, а вторым касанием левой направил его по дуге в "девятку" ворот Субашича (голкипер даже не шелохнулся). 1:0 - это было в духе школы "Реала".

На кураже РоSSия понеслась забивать второй мяч, но пропустила выпад по левому флангу. Перишич отправил в прорыв Манджукича, нападающий поднял голову и зряче навесил в центр на Крамарича. Тот сильным ударом со "второго этажа" не оставил шансов Акинфееву - 1:1!

После перерыва хорваты еще прибавили. Два полумомента было у Крамарича (один из них с "бисиклетой"), но забивать должен был Перишич. Акинфеев ошибся на выходе, мяч доставили в центр штрафной Перишичу, у того было время и принять, и пробить, но игрок "Интера" попал в левую штангу.

Игра стремительно тянулась к овертайму. Но на предпоследней минуте мышечную травму получил голкипер хорватов Субашич. Замен в основное время уже не было, так что вратарю героически пришлось потерпеть пять минут. Он с этой задачей справился и даже отразил удар от Смолова.

1:1, и настало дополнительное время. Субашич разбегался и остался на поле. А вот Врсалько продолжить игру не смог и был заменен.

На 100-й минуте хорваты перемудрили на своей половине поля и едва не "привезли" себе гол - Головин почти вывел Смолова один на один, тот упал в штрафной, но без фола. И пока россияне все еще переживали этот шанс, хорваты подали угловой, Вида выпрыгнул выше всех и отозвался на подачу Модрича точным ударом головой в правый угол. 1:2 - экс-динамовец так забил самый важный мяч в своей карьере.

Но что Вида дал, то Пиварич забрал. Вышедший на замену динамовец в безобидной ситуации у своей штрафной сыграл в волейбол и подарил стандарт джокеру Черчесова Дзагоеву. Хавбек точно навесил в центр штрафной на Фернандеса, и натурализованный бразилец головой уложил мяч в левый угол - 2:2!

Видимо, этим сборным после 1/8 финала суждено было пробивать еще одну серию пенальти. В ней хорватские нервы оказались крепче - у них сплоховал только Ковачич, а у россиян промахнулись Смолов и Фернандес. Решающий удар, как и с Данией, пробивал Ракитич - и забил. 3:4 по пенальти, РоSSия прекращает выступления на домашнем турнире, а Хорватия оспорит путевку в финал с Англией.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/4 финала.

РоSSия - Хорватия 2:2 (1:1), по пенальти 3:4



Голы: Черышев, 31 (1:0); Крамарич, 39 (1:1); Вида, 101 (1:2); Марио Фернандес, 115 (2:2)



РоSSия: Акинфеев; Марио Фернандес; Кутепов; Кудряшов; Игнашевич; Самедов (Ерохин, 54); Кузяев; Зобнин; Головин (Дзагоев, 102); Черышев (Смолов, 67); Дзюба (Газинский, 79)



Хорватия: Субашич Д.; Вида; Врсалько (Чорлука, 97); Ловрен; Стринич (Пиварич, 74); Модрич; Перишич И. (Брозович, 63); Ракитич; Ребич; Манджукич; Крамарич (Ковачич, 88)



Предупреждения: Газинский, 109 - Ловрен, 35; Стринич, 38; Вида, 101; Пиварич, 114

фото - FIFA