Тренер Бельгии: Сегодня я самый счастливый человек на свете. Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал победу над национальной командой Бразилии (2:1) в матче 1/4 финала ЧМ-2018.

"Когда вы выходите на поле против команды Бразилии , нужно получить тактическое преимущество. Но, когда играешь против такой команды, есть и психологический барьер: пять титулов Чемпиона мира. Поэтому мы должны были быть смелыми.

Нам нужно было не дать сыграть Неймару, Коутиньо, Марсело. Наши ребята на своих позициях сделали свою работу. Даже жаль, что противник не смог этому в полной мере противостоять. Сегодня я самый счастливый человек на свете. Это была игра не только тактики, но и сердца, веры.

Все люди в Бельгии вправе гордиться своими футболистами и отпраздновать эту победу. Качество у наших игроков очень высокое. Разносторонность футболистов также очень важна, если хочешь побеждать. Мы были на этом турнире и в роли фаворитов, и в роли аутсайдеров, как сегодня, однако всё равно неизменно выигрывали", - сказал тренер во время послематчевой пресс-конференции.