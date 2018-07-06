Мариуполь разгромил команду из Ганы

Приазовцы провели второй спарринг на тренировочном сборе в Картепе.

Соперник («Дримс» из Ганы) не смог оказать должного сопротивления мариупольцам и игра (или, скорее, тренировка с повышенной ответственностью) завершилась победой подопечных Александра Бабича со счетом 9:0.

«Мариуполь» - «Дримс» - 9:0

Голы: Мишнев, 9, Игнатенко, 13, Фомин, 41, 43, Чурко, 44, 45, Горбунов, 69, Чоботенко, 79, 89

Нереализованный пенальти: Матта, 31 (мимо ворот)

«Мариуполь»: Гальчук, Кирюханцев, Быков, Яворский, Демири, Игнатенко, Белый, Мишнев, Тищенко, Фомин, Чурко

«Мариуполь» с 61-й минуты: Гальчук, Полегенько, Дава, Чоботенко, Савин, Коробенко, Белоконь, Авагимян, Горбунов, Бугай, Арендарук

«Дримс»: Иво, Менса, Коита, Адендале, Эпоме, Бонивель, Мбафосси, Матта, Бики, Джерри, Фаи


Terrikon со ссылкой на ФК "Мариуполь"


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
ФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведенияФИФА прекратила сотрудничество с Марадоной из-за его поведения
Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. ФутболДидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Мариуполь - Яруд - 3:3: видео голов матчаМариуполь - Яруд - 3:3: видео голов матча
Кирюханцев и Игнатенко остаются в ФК Мариуполь. ФутболКирюханцев и Игнатенко остаются в ФК Мариуполь. Футбол
"Заря" - "Мариуполь" - 1:1: Проба сил на "Торпедо""Заря" - "Мариуполь" - 1:1: Проба сил на "Торпедо"
ФК Мариуполь провел спарринг с ЗарейФК Мариуполь провел спарринг с Зарей
Свитолина разгромила Корне и вышла в четвертьфинал БирмингемаСвитолина разгромила Корне и вышла в четвертьфинал Бирмингема
Определился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги ЕвропыОпределился соперник ФК "Мариуполь" по квалификации Лиги Европы
В Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государствВ Венгрии сегодня наградят команду из Закарпатья, которая победила в футбольном турнире непризнанных государств
"Мариуполь" отпустил украинского защитника. Футбол"Мариуполь" отпустил украинского защитника. Футбол
Сборная Польши перед отъездом на ЧМ разгромила ЛитвуСборная Польши перед отъездом на ЧМ разгромила Литву
Бельгия перед Панамой по-волевому разгромила Коста-РикуБельгия перед Панамой по-волевому разгромила Коста-Рику
Последние новости
Подгружаем последние новости