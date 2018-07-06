Новостей.COM ⇒ Спорт

Мариуполь разгромил команду из Ганы Приазовцы провели второй спарринг на тренировочном сборе в Картепе. Соперник («Дримс» из Ганы) не смог оказать должного сопротивления мариупольцам и игра (или, скорее, тренировка с повышенной ответственностью) завершилась победой подопечных Александра Бабича со счетом 9:0. «Мариуполь» - «Дримс» - 9:0

Голы: Мишнев, 9, Игнатенко, 13, Фомин, 41, 43, Чурко, 44, 45, Горбунов, 69, Чоботенко, 79, 89 Нереализованный пенальти: Матта, 31 (мимо ворот) «Мариуполь»: Гальчук, Кирюханцев, Быков, Яворский, Демири, Игнатенко, Белый, Мишнев, Тищенко, Фомин, Чурко «Мариуполь» с 61-й минуты: Гальчук, Полегенько, Дава, Чоботенко, Савин, Коробенко, Белоконь, Авагимян, Горбунов, Бугай, Арендарук «Дримс»: Иво, Менса, Коита, Адендале, Эпоме, Бонивель, Мбафосси, Матта, Бики, Джерри, Фаи

Terrikon со ссылкой на ФК "Мариуполь"

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.