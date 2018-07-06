Фернандо Алонсо проехал пятую часть пути до Луны и побил рекорд Шумахера

Лишенный возможности бороться за победы в Гран-при, Фернандо Алонсо продолжает бить "рекорды долголетия". Очередной из них он установил во время недавнего Гран-при Австрии.

На трассе в Шпильберге Алонсо проехал полную дистанцию гонки, и этого оказалось достаточно, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по дистанции, пройденной за всю карьеру в Формуле-1. Теперь на счету Алонсо 81 360 километров против 81 188 у Шумахера, и до конца сезона испанец имеет все шансы приблизиться к нечеловеческой отметке в 84 тысячи. При этом, покидать Формулу-1 он пока не собирается - так что и 100 тысяч километров кажутся не такой уж недостижимой целью.

Для того, чтобы полнее ощутить величие пройденного Алонсо пути, скажем, что 81 тысяча километров - это примерно пятая часть расстояния от Земли до Луны...


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Бавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. ФутболБавария подписала долгосрочный контракт с Оливером Батиста Майером. Футбол
ЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. ФутболЧМ-2018: Уругвай дублем Кавани выбил Португалию с Роналду и ждет Францию. Футбол
В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018В Японии съели осьминога, верно предсказавшего все исходы матчей сборной на ЧМ-2018
ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018. ФутболФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018. Футбол
Дидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. ФутболДидье Дешам: Мбаппе быстрее Роналдо. Футбол
Блок рекламы


Похожие новости
Марсель готов платить Балотелли рекордную зарплатуМарсель готов платить Балотелли рекордную зарплату
Реал готов побить мировой рекорд покупкой МбаппеРеал готов побить мировой рекорд покупкой Мбаппе
Роджер Федерер более не рекордсмен турниров Большого шлемаРоджер Федерер более не рекордсмен турниров Большого шлема
В первый день Уимблдона установлен антирекорд турнираВ первый день Уимблдона установлен антирекорд турнира
Украинский пловец установил мировой рекорд
Фернандо Торреса ждут в MLS. ФутболФернандо Торреса ждут в MLS. Футбол
Роналду повторил рекорд ШвайнштайгераРоналду повторил рекорд Швайнштайгера
Фернандо: Дальше у Бразилии будут победы и хороший футболФернандо: Дальше у Бразилии будут победы и хороший футбол
Михайлюк чувствует, что быть частью Лейкерс - это благословениеМихайлюк чувствует, что быть частью Лейкерс - это благословение
Рекордная беспроигрышная серия ХК ДонбассРекордная беспроигрышная серия ХК Донбасс
Последние новости
Подгружаем последние новости