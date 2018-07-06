Фернандо Алонсо проехал пятую часть пути до Луны и побил рекорд Шумахера

Лишенный возможности бороться за победы в Гран-при, Фернандо Алонсо продолжает бить "рекорды долголетия". Очередной из них он установил во время недавнего Гран-при Австрии.

На трассе в Шпильберге Алонсо проехал полную дистанцию гонки, и этого оказалось достаточно, чтобы побить рекорд Михаэля Шумахера по дистанции, пройденной за всю карьеру в Формуле-1. Теперь на счету Алонсо 81 360 километров против 81 188 у Шумахера, и до конца сезона испанец имеет все шансы приблизиться к нечеловеческой отметке в 84 тысячи. При этом, покидать Формулу-1 он пока не собирается - так что и 100 тысяч километров кажутся не такой уж недостижимой целью.

Для того, чтобы полнее ощутить величие пройденного Алонсо пути, скажем, что 81 тысяча километров - это примерно пятая часть расстояния от Земли до Луны...