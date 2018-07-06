Дзола: Нахожусь в очень трудной ситуации. Футбол

Экс-футболист "Челси" Джанфранко Зола надеется, что его назначение в лондонский клуб разрешится в ближайшее время.

Как известно, Антонио Конте пока остается у руля команды, но бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри все еще является основным претендентом на пост главного тренера.

"Я нахожусь в очень трудной ситуации, поскольку являюсь постоянным объектом слухов и предположений, - цитирует Дзолу английская пресса. - Я действительно надеюсь, что все произойдет как можно быстрее.

На данный момент определенности нет, а ясность хотелось бы иметь как можно быстрее. Мы говорим о двух тренерах, которых я очень уважаю - Антонио Конте и Маурицио Сарри. Что-то сказать больше в этой ситуации сложно".