Дзола: Нахожусь в очень трудной ситуации. Футбол
Экс-футболист "Челси" Джанфранко Зола надеется, что его назначение в лондонский клуб разрешится в ближайшее время.
Как известно, Антонио Конте пока остается у руля команды, но бывший тренер "Наполи" Маурицио Сарри все еще является основным претендентом на пост главного тренера.
"Я нахожусь в очень трудной ситуации, поскольку являюсь постоянным объектом слухов и предположений, - цитирует Дзолу английская пресса. - Я действительно надеюсь, что все произойдет как можно быстрее.
На данный момент определенности нет, а ясность хотелось бы иметь как можно быстрее. Мы говорим о двух тренерах, которых я очень уважаю - Антонио Конте и Маурицио Сарри. Что-то сказать больше в этой ситуации сложно".
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