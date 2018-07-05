Плохая новость для Уругвая: Кавани под большим вопросом против Франции. Футбол

Большой удар для уругвайской сборной накануне четвертьфинального матча против Франции на чемпионате мира. Участие в битве за полуфинал под большим вопросом нападающего Эдинсона Кавани, который получил травму в матче с Португалией в 1/8 финала Кубка мира.

Форвард ПСЖ в первых четырех играх на турнире забил три мяча и имел шанс побороться за "Золотую бутсу" лучшего бомбардира турнира с вдвое более эффективным английским нападающим Харри Кейном. Однако против Франции в пятницу Уругвай, скорее всего, сыграет без него.

Кавани не тренируется в общей группе со вторника, восстанавливаясь по индивидуальной программе. Федерация футбола Уругвая подтвердила, что у него мышечная травма левой ноги. Правда, уругвайцы утверждают, что у Кавани есть разрешение на выход на поле, но, как ожидается, он начнет поединок на скамейке запасных.

Кавани является одним из самых опытных игроков в команде, и с сентября 2016 года на его счету 38% забитых мячей сборной Уругвая.

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— Selecci?n Uruguaya (@Uruguay) 3 июля 2018 г.


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