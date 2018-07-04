Лучшего игрока ФИФА выберут из десяти финалистов. Футбол
Лучший футболист мира прошлого сезона по мнению Международной федерации футбола (ФИФА), будет выбран из числа десяти игроков финальной номинации. Список был уменьшен с обычных 23 кандидатов. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на руководящий орган мирового футбола. Окончательные десять имен будут выбраны группой из 13 экспертов, в число которых входят футбольные легенды бразилец Роналдо и немец Лотар Маттеус.
Из этих десяти номинантов затем будут выбирать тренеры, капитаны, журналисты и болельщики с 23 июля по 10 августа. Победитель будет оглашен 24 сентября в Лондоне.
Престижная награда уже носит официальное название The Best FIFA Player. Она будет вручена на гала-вечере The Best FIFA Football Awards. В последние десять лет приз лучшего игрока года ФИФА вручался "Золотой мяч". Победителями по пять раз были только Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Кроме приза "Лучший игрока ФИФА" награды также получат лучшая футболистка мира, лучший тренер, лучшая женщина-тренер, лучший вратарь и автор самого красивого гола, а также приз за "честную игру". В комиссии, которая выберет победителя премии Ференца Пушкаса за самый красивый гол, будет немец Мирослав Клозе, который является лучшим бомбардиром финальных турниров чемпионатов мира.
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04.07.2018 13:14