Моуринью: у Англии стопроцентный шанс выйти в финал. Футбол

Легендарный тренер Жозе Моуринью, присоединившийся к команде RT на время чемпионата мира по футболу, высказал мнение о дальнейших перспективах "Трех львов" на турнире.

"С английской точки зрения, если сборная собиралась выиграть этот матч, если собиралась пройти в четвертьфинал, то тогда все замечательно, задание выполнено. Но если взглянуть на качество игры, на уровень доминирования на поле, то радоваться нечему. Впрочем, Англия давно не доходила до четвертьфинала, и теперь встретится со Швецией, а потом, возможно, с Россией или Хорватией. У нее стопроцентный шанс выйти в финал", - заявил Моуринью.

Чемпионат Мира 2018. Плей-офф. 1/8 финала.

Колумбия - Англия 1:1 (0:0), по пенальти 3:4

Голы: Кейн Г., 57 (пенальти) (0:1); Мина, 90 (1:1)

Terrikon со ссылкой на RT


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