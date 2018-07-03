Форсберг выводит Швецию в четвертьфинал ЧМ 2018. Футбол

Очередным четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу 2018 стала сборная Швеция, обыгравшая швейцарцев. В этой паре изначально трудно было определить фаворита. Шведы впечатлили игрой против сборной Германии и крупной победой над мексиканцами. Швейцария, в свою очередь, свела вничью матч с бразильцами.

Самая большая опасность этого матча состояла в том, что соперники "закроются", сосредоточившись исключительно на обороне своих ворот. Но, к счастью, опасения не оправдались, и команды продемонстрировали достаточно живой футбол, время от времени создавая опасные моменты то у одних, то у других ворот.

Шведы еще до перерыва могли открыть счет, но Бергу откровенно не везло в завершающей стадии атак. У швейцарцев выделялся Шакири, старавшийся вывести на удар партнеров.

Решающей оказалась атака сборной Швеции в середине второго тайма. Форсберг прошел вдоль линии штрафной и получил достаточно времени и пространства для подготовки удара. Быть может, Зоммер и справился бы с ним, но на пути мяча оказался Аканджи: рикошет - гол. Швейцария, которая больше полувека не выходила в четвертьфинал чемпионата мира, старалась отыграться вплоть до финального свистка, но самоотверженная игра соперника свела эти усилия на "нет".

1:0 - Швеция в четвертьфинале, где ее соперником будет победитель пары Колумбия - Англия.

Чемпионат Мира 2018. 1/8 финала

Швеция - Швейцария - 1:0 (0:0)
Гол: Форсберг, 66 (1:0)
Швеция: Ольсен Р.; Аугустинссон; Гранквист; Лустиг (Крафт Э., 82); Линделеф; Свенссон; Экдаль; Форсберг (Ольссон М., 81); Классон; Тойвонен; Берг (Телин, 90)
Швейцария: Зоммер; Родригес Р.; Ланг (до 90); Аканджи; Джуру; Джемайли (Эмболо, 73); Джака Г.; Бехрами; Шакири; Дрмич Й.; Цубер (Сеферович, 73)
Предупреждения: Лустиг, 30 - Бехрами, 61; Джака Г., 68
Удален Ланг, 90




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