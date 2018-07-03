Роберто Мартинес: Такой матч говорит все о моей банде

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес отметил характер своих игроков во вчерашнем победном матче с Японией (3:2).

"Результат игры справедлив. У нас было минимум два десятка голевых возможностей. Но нужно поздравить Японию, они замечательно подготовились к игре и где-то застали нас врасплох.

Все упиралось в характер моих ребят. Это я бы хотел отметить в первую очередь, а не говорить о каких-то схемах и тактических решениях. Игроки вытащили этот матч, их воля и желание переломили ход игры. Вот как может быть на Чемпионате мира. Это была проверка характеров, проверка для всей команды. Такой матч говорит все о моей банде.