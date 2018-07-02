Сборная Украины: Двойное фиаско Мурзина

Перед летними поединками в рамках первого отборочного турнира чемпионата мира-2019 положение в группе В складывалось в пользу сборной Украины.

Имея три победы в четырех матчах, она была единоличным лидером. Соответственно, успешные результаты в предстоящих противостояниях с Турцией и Латвией не просто гарантировали бы ей первое итоговое место, но и значительно повышали шансы удачно выступить во второй квалификации.

Киев. Дворец спорта. Украина - Латвия - 71:93. Вячеслав КРАВЦОВ не смог противостоять напору бигменов гостей. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"

Испания , Словения и Черногория), с которой подопечным Евгения Мурзина как раз и предстояло бы сражаться за три драгоценные путевки на мировое первенство. Как известно, из нашего квартета туда выходят три лучших команды с учетом очков, набранных ими в очных играх . Компанию им, при аналогичных условиях, должна составить тройка счастливчиков из группы А (вероятнее всего, это будут, Словения и Черногория), с которой подопечным Евгения Мурзина как раз и предстояло бы сражаться за три драгоценные путевки на мировое первенство.

Однако, увы! Если в канун ответственных поединков наставник «сине-желтых», досадуя по поводу отсутствия в сборной бывалых и новоиспеченных энбэашников (или хотя бы их личностного появления в расположении национальной команды), утверждал, что и без них собрал дюжину исполнителей, готовых на площадке «умереть» за положительный результат, то на практике они действительно «умерли», но без этого самого результата…

ТУРЦИЯ - УКРАИНА - 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)

Турция: Уилбекин (13 + 4 передачи), Балбай (2 + 5 подборов), Осман (20), Тюрен (12), Шанли (0 + 5 подборов) - старт; Коркмаз (21), Эрден (7 + 5 подборов + 4 передачи), Эрмиш (3), Бирсен (2), Коксал, Махмутоглу, Арар.

Украина: Джетер (7 + 4 передачи), Гладырь (17 + 4 передачи), Конев (2), Бобров (2), Кравцов (13 + 5 подборов + 2 блок-шота) - старт; Лукашов (10), Пустовой (4), Зайцев (5), Липовый (3), Мишула (3), Пустозвонов, Рябчук.

Судьи: Глишич (Сербия), Милоевич (Македония), Вовк (Хорватия).

26 июня. Анкара. «Анкара-Арена». 9600 зрителей.

Воспользовавшись тем, что в стартовой четверти хозяева площадки не сильно утруждали себя скоростными стараниями, украинские баскетболисты получили возможность для многочисленных свободных атак, с реализацией которых весьма преуспели. Вячеслав Кравцов, реализовав пяти из пяти с ближней дистанции и выдав два блок-щота, фактически стал полноправным хозяином в обеих «красках», а Сергей Гладырь, отправив из-за шестиметровой линии в чужую корзину три из пяти бросков, во многом поспособствовал солидному рывку гостей.

Однако после короткого перерыва наставник Турции Уфук Сариджа умудрился перестроить своих подопечных в совершенно иной коллектив. Как оказалось, он способен и максимальный темп исправно поддерживать, и прессинг применить такой, что от обороны украинцев только щепки полетели. Юджин Джетер попытался, было, взять инициативу на себя, однако четыре потери и куча промахов с любой позиции ситуацию только усугубили. Хоть как прискорбно, но 12:36 за четверть - результат предельно нелицеприятный и, как стало ясно в последствие, катастрофический.

Правда, в третьем периоде выход Дениса Лукашова в статусе плеймейкера позволил украинской команде выровнять картину противостояния и даже сократить отставание до небезнадежных семи пунктов. Однако далее Вячеслав Бобров умудрился выдать неспортивный фол в центре площадки, и последовавшие затем «+4» вернули мастерам из Турции пошатнувшееся, было, хладнокровие. А дальние попадания Фуркана Коркмаза и Седи Османа, при непонятном отсутствии опеки со стороны подопечных Евгения Мурзина, окончательно поставили на надеждах последних жирный крест.

УКРАИНА - ЛАТВИЯ - 71:93 (12:16, 22:25, 18:32, 19:20)

Украина: Джетер (11 + 5 передач), Гладырь (8 + 7 подборов), Конев (4), Зайцев (5), Кравцов (15 + 8 подборов) - старт; Лукашов (5 + 6 передач), Пустовой (4), Бобров (12 + 6 подборов), Липовый (7), Мишула, Пустозвонов.

Латвия: Стрелниекс (26 + 5 подборов + 9 передач), Ате, Силиньш (8), Шмитс (8), Мейерс (16 + 7 подборов) - старт; Д. Бертанс (13), Ломажс (16), К. Вецвагарс, Пейнерс (4 + 4 передачи), Блумс, Пасечникс (2).

Судьи: Виткаускас (Литва), Биедич (Босния), Кливац (Швейцария).

Киев . Дворец 1 июля.. Дворец спорта . 4700 зрителей.

Преимущество в передней линии, казалось бы, давало украинской сборной очевидные дивиденды в зоне до шестиметровой дуги, однако желание и способность порадовать переполненные трибуны столичного Дворца спорта надлежащей скоростью и самоотдачей наши баскетболисты, похоже, забыли в раздевалке. Плюс к этому, подопечные Арниса Вецвагарса выявили продуктивную готовность к отчетному поединку в виде действенного противоборства с заигрываниями Кравцова впереди и скидками на Гладыря - сзади. Отсюда и нарисовался стартовый провал, нивелировать который, впрочем, позволили сами гости.

Уход на отдых основного плеймейкера и «бомбардира-дальнобойщика» Яниса Стрелниекса, а также появление явно несыгранного с партнерами форварда «Сан-Антонио» Дависа Бертанса, сломало латвийцам должное взаимопонимание и позволило «сине-желтым» воспрять духом. Перехватив на время доминанту в обеих «красках», Кравцов и Бобров не только отличились самостоятельно, но и «раздуплили» Игоря Зайцева с Юджином Джетером. И в середине второго периода последний из них сравнял счет.

Однако насколько легко украинцам удалось восстановить равновесие, настолько легко гости организовали новый внушительный рывок. Оформив «+7» к большому перерыву, далее они стали опережать хозяев площадки еще более очевидно, а кульминационный момент случился в ситуации, когда Сергей Гладырь уже после свистка арбитра зачем-то приложился к спине Мартиньша Мейерса, заработав неспортивный фол. Когда вскоре он же нарушил правила и в нападении, а в ответ Стрелниекс отличился из-за дуги, наши баскетболисты окончательно «посыпались». Если Евгений Мурзин реально ждал, что его подопечные начнут «умирать» на паркете, то это реально и произошло. Только с совершенно иным эффектом…

Евгений Мурзин. - Не в моих правилах критиковать кого-либо из своих игроков - это внутренние проблемы, но должен признать, что между нашей сборной в феврале и в июне случилась большая разница. Естественно, не в лучшую сторону. Думаю, что каждый наш баскетболист мог сыграть значительно сильнее. Прежде всего, в защите… - Мы очень хорошо разобрали игру Латвии на последних тренировках, однако из всех моих установок на отчетный поединок почему-то не сработало ничего, - резюмировал. - Не в моих правилах критиковать кого-либо из своих игроков - это внутренние проблемы, но должен признать, что между нашей сборной в феврале и в июне случилась большая разница. Естественно, не в лучшую сторону. Думаю, что каждый наш баскетболист мог сыграть значительно сильнее. Прежде всего, в защите…

Да, во второй раунд квалификации ЧМ-2019 сборная Украины вышла, однако шанс пробиться в финальный турнир у нее теперь, что называется, один из тысячи…

Сергей ДАЦЕНКО, Спорт-Экспресс в Украине

Швеция - Латвия - 72:82 (16:16, 26:31, 8:13, 22:22). Ш: Хакансон (15), Гаддефорс (14), Черапович (12 + 11 подборов). Л: Стрелниекс (27), Бертанс (22).

Турция - Швеция - 77:52 (17:15, 22:10, 25:16, 13:11). Т: Коркмаз (23), Осман (20 + 11 подборов). Ш: Черапович (21).

Итоговая таблица

И В П ИО О

1. Турция 6 4 2 437-389 10

2. Латвия 6 4 2 477-453 10

3. УКРАИНА 6 3 3 440-450 9

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4. Швеция 6 1 5 398-460 7