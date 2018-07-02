Сборная Украины: Двойное фиаско Мурзина

Перед летними поединками в рамках первого отборочного турнира чемпионата мира-2019 положение в группе В складывалось в пользу сборной Украины.
Имея три победы в четырех матчах, она была единоличным лидером. Соответственно, успешные результаты в предстоящих противостояниях с Турцией и Латвией не просто гарантировали бы ей первое итоговое место, но и значительно повышали шансы удачно выступить во второй квалификации.
Киев. Дворец спорта. Украина - Латвия - 71:93. Вячеслав КРАВЦОВ не смог противостоять напору бигменов гостей. Фото Павла КУБАНОВА, "СЭ" в Украине"
Как известно, из нашего квартета туда выходят три лучших команды с учетом очков, набранных ими в очных играх. Компанию им, при аналогичных условиях, должна составить тройка счастливчиков из группы А (вероятнее всего, это будут Испания, Словения и Черногория), с которой подопечным Евгения Мурзина как раз и предстояло бы сражаться за три драгоценные путевки на мировое первенство.
Однако, увы! Если в канун ответственных поединков наставник «сине-желтых», досадуя по поводу отсутствия в сборной бывалых и новоиспеченных энбэашников (или хотя бы их личностного появления в расположении национальной команды), утверждал, что и без них собрал дюжину исполнителей, готовых на площадке «умереть» за положительный результат, то на практике они действительно «умерли», но без этого самого результата…
ТУРЦИЯ - УКРАИНА - 80:66 (15:28, 36:12, 10:11, 19:15)
Воспользовавшись тем, что в стартовой четверти хозяева площадки не сильно утруждали себя скоростными стараниями, украинские баскетболисты получили возможность для многочисленных свободных атак, с реализацией которых весьма преуспели. Вячеслав Кравцов, реализовав пяти из пяти с ближней дистанции и выдав два блок-щота, фактически стал полноправным хозяином в обеих «красках», а Сергей Гладырь, отправив из-за шестиметровой линии в чужую корзину три из пяти бросков, во многом поспособствовал солидному рывку гостей.
Однако после короткого перерыва наставник Турции Уфук Сариджа умудрился перестроить своих подопечных в совершенно иной коллектив. Как оказалось, он способен и максимальный темп исправно поддерживать, и прессинг применить такой, что от обороны украинцев только щепки полетели. Юджин Джетер попытался, было, взять инициативу на себя, однако четыре потери и куча промахов с любой позиции ситуацию только усугубили. Хоть как прискорбно, но 12:36 за четверть - результат предельно нелицеприятный и, как стало ясно в последствие, катастрофический.
Правда, в третьем периоде выход Дениса Лукашова в статусе плеймейкера позволил украинской команде выровнять картину противостояния и даже сократить отставание до небезнадежных семи пунктов. Однако далее Вячеслав Бобров умудрился выдать неспортивный фол в центре площадки, и последовавшие затем «+4» вернули мастерам из Турции пошатнувшееся, было, хладнокровие. А дальние попадания Фуркана Коркмаза и Седи Османа, при непонятном отсутствии опеки со стороны подопечных Евгения Мурзина, окончательно поставили на надеждах последних жирный крест.
УКРАИНА - ЛАТВИЯ - 71:93 (12:16, 22:25, 18:32, 19:20)
Преимущество в передней линии, казалось бы, давало украинской сборной очевидные дивиденды в зоне до шестиметровой дуги, однако желание и способность порадовать переполненные трибуны столичного Дворца спорта надлежащей скоростью и самоотдачей наши баскетболисты, похоже, забыли в раздевалке. Плюс к этому, подопечные Арниса Вецвагарса выявили продуктивную готовность к отчетному поединку в виде действенного противоборства с заигрываниями Кравцова впереди и скидками на Гладыря - сзади. Отсюда и нарисовался стартовый провал, нивелировать который, впрочем, позволили сами гости.
Уход на отдых основного плеймейкера и «бомбардира-дальнобойщика» Яниса Стрелниекса, а также появление явно несыгранного с партнерами форварда «Сан-Антонио» Дависа Бертанса, сломало латвийцам должное взаимопонимание и позволило «сине-желтым» воспрять духом. Перехватив на время доминанту в обеих «красках», Кравцов и Бобров не только отличились самостоятельно, но и «раздуплили» Игоря Зайцева с Юджином Джетером. И в середине второго периода последний из них сравнял счет.
Однако насколько легко украинцам удалось восстановить равновесие, настолько легко гости организовали новый внушительный рывок. Оформив «+7» к большому перерыву, далее они стали опережать хозяев площадки еще более очевидно, а кульминационный момент случился в ситуации, когда Сергей Гладырь уже после свистка арбитра зачем-то приложился к спине Мартиньша Мейерса, заработав неспортивный фол. Когда вскоре он же нарушил правила и в нападении, а в ответ Стрелниекс отличился из-за дуги, наши баскетболисты окончательно «посыпались». Если Евгений Мурзин реально ждал, что его подопечные начнут «умирать» на паркете, то это реально и произошло. Только с совершенно иным эффектом…
- Мы очень хорошо разобрали игру Латвии на последних тренировках, однако из всех моих установок на отчетный поединок почему-то не сработало ничего, - резюмировал Евгений Мурзин. - Не в моих правилах критиковать кого-либо из своих игроков - это внутренние проблемы, но должен признать, что между нашей сборной в феврале и в июне случилась большая разница. Естественно, не в лучшую сторону. Думаю, что каждый наш баскетболист мог сыграть значительно сильнее. Прежде всего, в защите…
Да, во второй раунд квалификации ЧМ-2019 сборная Украины вышла, однако шанс пробиться в финальный турнир у нее теперь, что называется, один из тысячи…
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.