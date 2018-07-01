Эрикссон: Англия обыграет Колумбию. Футбол
Экс-тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон поддержал свою бывшую команду, в надежде, что британцы обыграют Колумбию в 1/8 финала чемпионата мира. Кроме того Эрикссон надеется, Англия сыграет со Швецией в четвертьфинале.
"Когда вы выходите в 1/8 финала, любой соперник может оказаться сложным, - цитирует Эрикссона английская пресса. - Для Англии тоже будет сложным матч. Я думаю, что Англия обыграет Колумбию. И если будет так, я надеюсь, что они сыграют со Швецией.
Я знаю, что все хотят избежать Бразилии, и, может быть, правильно, но я считаю, что легче выиграть у Бразилии, чем у Швеции.
Швеция играет не в лучший футбол в мире, но забить им очень сложно".
Напомним, что Эрикссон дважды выводил Англию в финальные турниры чемпионатов мира.
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