Эрикссон: Англия обыграет Колумбию. Футбол

Экс-тренер сборной Англии Свен-Горан Эрикссон поддержал свою бывшую команду, в надежде, что британцы обыграют Колумбию в 1/8 финала чемпионата мира. Кроме того Эрикссон надеется, Англия сыграет со Швецией в четвертьфинале.

"Когда вы выходите в 1/8 финала, любой соперник может оказаться сложным, - цитирует Эрикссона английская пресса. - Для Англии тоже будет сложным матч. Я думаю, что Англия обыграет Колумбию. И если будет так, я надеюсь, что они сыграют со Швецией.

Я знаю, что все хотят избежать Бразилии, и, может быть, правильно, но я считаю, что легче выиграть у Бразилии, чем у Швеции.

Швеция играет не в лучший футбол в мире, но забить им очень сложно".

Напомним, что Эрикссон дважды выводил Англию в финальные турниры чемпионатов мира.




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