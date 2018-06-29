ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018. Футбол
Легенда аргентинского футбола Диего Марадона получает деньги от ФИФА за пребывание на чемпионате мира. За один день на мундиале Диего зарабатывает 11 тысяч евро. Остальные расходы Марадоны (на жилье, транспорт и т.д.) также оплачиваются ФИФА.
Такая ситуация сложилось благодаря формированию «пулу легенд», который создал президент ФИФА Джанни Инфантино. Марадона, к слову – один из самых высокооплачиваемых членов пула. Инфантино хочет, чтобы на каждом матче Чемпионата Мира присутствовали минимум по одному экс-игроку играющих команд.
На мундиале Марадона побывал на всех трех матчах сборной Аргентины на групповом этапе — с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1), вел себя очень эмоционально и постоянно попадал в объективы телекамер.
Добавим, что аргентинцы вышли в плей-офф со второго места в группе (первыми стали хорваты). В 1/8 финала чемпионата мира команда Хорхе Сампаоли встретится со сборной Францией: матч состоится 30 июня.
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