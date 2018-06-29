Наставник Колумбии: Наша группа была очень ровной. Футбол

Главный тренер сборной Колумбии Хосе Пекерман поделился эмоциями после победы на Сенегалом в матче группового раунда чемпионата мира.

«В футболе не бывает волшебной формулы и однозначного ответа, почему одна команда победила другую. Что касается стандарта, с которого пришёл гол, то мы очень хорошо поработали над этими вещами, и это не случайность, что в составе есть футболисты, отлично играющие и ногами, и головой.

Но были и волнительные моменты, особенно в первом тайме, когда Сенегал играл очень хорошо и нам было сложно показать свою игру. Хотя мы хорошо оборонялись и не дали создать много голевых моментов. Матч был трудным, потому что у нас не получилось получить необходимое преимущество в центре поля, чтобы доставлять мячи Фалькао.

Наша группа была очень ровной. Это можно понять по тому же Сенегалу, который провёл отличный турнир, но едет домой. Сегодня в воздухе чувствовалось огромное напряжение, и в этом отношении моя команда сработала очень хорошо», — цитирует Пекермана сайт ФИФА.


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