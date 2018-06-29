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Стал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. Футбол Легендарный футболист посетил уже три матча Чемпионата мира Фото: 2012.sport.ua За каждый посещенный матч Чемпионата мира-2018 экс-игрок и наставник сборной Аргентины Диего Марадона получает от ФИФА гонорар, в размере 10 тыс. фунтов, сообщает Daily Mail. Согласно источнику, президент ФИФА Джанни Инфантино заинтересован в том, чтобы каждый матч ЧМ-2018 посещали известные бывшие футболисты играющих команд. Диего Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе - с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1). Фото: twitter.com. Диего Марадона Напомним, Марадона был на грани госпитализации после матча Аргентина – Нигерия. В 1/8 финала турнира команда Хорхе Сампаоли встретится со сборной Франции, игра состоится 30 июня.

LB.ua

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