Стал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. Футбол
Легендарный футболист посетил уже три матча Чемпионата мира
За каждый посещенный матч Чемпионата мира-2018 экс-игрок и наставник сборной Аргентины Диего Марадона получает от ФИФА гонорар, в размере 10 тыс. фунтов, сообщает Daily Mail.
Согласно источнику, президент ФИФА Джанни Инфантино заинтересован в том, чтобы каждый матч ЧМ-2018 посещали известные бывшие футболисты играющих команд.
Диего Марадона посетил все три игры сборной Аргентины на групповом этапе - с Исландией (1:1), Хорватией (0:3) и Нигерией (2:1).
Напомним, Марадона был на грани госпитализации после матча Аргентина – Нигерия.
В 1/8 финала турнира команда Хорхе Сампаоли встретится со сборной Франции, игра состоится 30 июня.
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