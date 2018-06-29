Мартинес: Бельгии не нужна была победа любой ценой. Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча группового раунда ЧМ-2018 против Англии (1:0).

"Я доволен нашей игрой. Мы сделали 9 замен в составе и показали, что победа любой ценой нам сегодня не была нужна. Для нас были важны ротация, распределение ответственности между игроками, восстановление после травм.

Сегодня наше золотое поколение не играло, но мы представили людей, способных стать новым золотым поколением. Сегодня играли Тилеманс, Янузай, они выходили в тех условиях, к которым не привыкли в клубах, и демонстрировали высокий уровень. Мы выиграли все три матча групповой стадии, это дорогого стоит. Хотелось бы, чтобы в Бельгии гордились этой командой.

Плей-офф? Мы не так давно играли с Японией в Брюгге. Команда не сильно изменилась после смены тренера, она динамичная, организованная, с сильной структурой, а японский футбол очень силён. Сюрпризов не будет, когда мы встретимся в Ростове, потому что мы друг друга хорошо знаем", — сказал Мартинес во время общения с прессой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Блок рекламы


Похожие новости
ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018. ФутболФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018. Футбол
Наставник Колумбии: Наша группа была очень ровной. ФутболНаставник Колумбии: Наша группа была очень ровной. Футбол
Причиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле. ФутболПричиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле. Футбол
Стал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. ФутболСтал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. Футбол
На ЧМ-2018 был забит исторический 2500-й гол в истории чемпионатов мира. Футбол
Бернард рассказал о возможных вариантах для продолжения карьеры. ФутболБернард рассказал о возможных вариантах для продолжения карьеры. Футбол
Дмитрий Михайленко: Команда сейчас перестраивается заново. ФутболДмитрий Михайленко: Команда сейчас перестраивается заново. Футбол
Дрогба: Это большой шаг назад для футбола АфрикиДрогба: Это большой шаг назад для футбола Африки
Акира Нисино: Япония заслужила место в 1/8 финала. ФутболАкира Нисино: Япония заслужила место в 1/8 финала. Футбол
Артем Щедрый: Днепр-1 пытается играть в свой футболАртем Щедрый: Днепр-1 пытается играть в свой футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости