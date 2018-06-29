Мартинес: Бельгии не нужна была победа любой ценой. Футбол

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес подвел итоги матча группового раунда ЧМ-2018 против Англии (1:0).

"Я доволен нашей игрой. Мы сделали 9 замен в составе и показали, что победа любой ценой нам сегодня не была нужна. Для нас были важны ротация, распределение ответственности между игроками, восстановление после травм.

Сегодня наше золотое поколение не играло, но мы представили людей, способных стать новым золотым поколением. Сегодня играли Тилеманс, Янузай, они выходили в тех условиях, к которым не привыкли в клубах, и демонстрировали высокий уровень. Мы выиграли все три матча групповой стадии, это дорогого стоит. Хотелось бы, чтобы в Бельгии гордились этой командой.

Плей-офф? Мы не так давно играли с Японией в Брюгге. Команда не сильно изменилась после смены тренера, она динамичная, организованная, с сильной структурой, а японский футбол очень силён. Сюрпризов не будет, когда мы встретимся в Ростове, потому что мы друг друга хорошо знаем", — сказал Мартинес во время общения с прессой.