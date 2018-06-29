Бернард рассказал о возможных вариантах для продолжения карьеры. Футбол

Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард заявил, что может продолжить свои выступления в одной из команд Европы, Бразилии или Азии.

«Я получил предложения от клубов из Европы, Бразилии и даже Азии. Я бы хотел вернуться домой в «Атлетико Минейро», но только для того, чтобы приносить клубу пользу. Ведь для того, чтобы быть освистанным не нужно выходить на поле.

Я готов вернуться в 29-30 лет, когда еще буду находиться в хорошей физической форме», – сказал Бернард в интервью радио 98FM.

Напомним, что контракт Бернарда с «Шахтером» рассчитан до 30 июня, таким образом уже с завтрашнего дня футболист сможет заключить договор с новой командой. Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему бразильцу со стороны «Лацио», «Вест Хэма» и «Порту».