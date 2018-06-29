Бернард рассказал о возможных вариантах для продолжения карьеры. Футбол

Бывший полузащитник «Шахтера» Бернард заявил, что может продолжить свои выступления в одной из команд Европы, Бразилии или Азии.

«Я получил предложения от клубов из Европы, Бразилии и даже Азии. Я бы хотел вернуться домой в «Атлетико Минейро», но только для того, чтобы приносить клубу пользу. Ведь для того, чтобы быть освистанным не нужно выходить на поле.

Я готов вернуться в 29-30 лет, когда еще буду находиться в хорошей физической форме», – сказал Бернард в интервью радио 98FM.

Напомним, что контракт Бернарда с «Шахтером» рассчитан до 30 июня, таким образом уже с завтрашнего дня футболист сможет заключить договор с новой командой. Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему бразильцу со стороны «Лацио», «Вест Хэма» и «Порту».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Спорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018Фанат покончил жизнь самоубийством после фиаско сборной Аргентины на ЧМ-2018
Агент: Манчестер Сити готовит контракт для ЖоржиньоАгент: Манчестер Сити готовит контракт для Жоржиньо
Денис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутомДенис Беринчик победил колумбийца Прието техническим нокаутом
Шесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. ФутболШесть человек застрелили в Мексике во время просмотра матча на ЧМ-2018. Футбол
Англия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМАнглия впервые забила больше четырех мячей в матче ЧМ
Блок рекламы


Похожие новости
ФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018. ФутболФИФА платит Марадоне за присутствие на ЧМ-2018. Футбол
Наставник Колумбии: Наша группа была очень ровной. ФутболНаставник Колумбии: Наша группа была очень ровной. Футбол
Причиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле. ФутболПричиной травмы спины Марсело мог стать матрас в отеле. Футбол
Стал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. ФутболСтал известен гонорар, который получает Марадона за каждое свое посещение матча ЧМ-2018. Футбол
На ЧМ-2018 был забит исторический 2500-й гол в истории чемпионатов мира. Футбол
Мартинес: Бельгии не нужна была победа любой ценой. ФутболМартинес: Бельгии не нужна была победа любой ценой. Футбол
Дмитрий Михайленко: Команда сейчас перестраивается заново. ФутболДмитрий Михайленко: Команда сейчас перестраивается заново. Футбол
Дрогба: Это большой шаг назад для футбола АфрикиДрогба: Это большой шаг назад для футбола Африки
Акира Нисино: Япония заслужила место в 1/8 финала. ФутболАкира Нисино: Япония заслужила место в 1/8 финала. Футбол
Артем Щедрый: Днепр-1 пытается играть в свой футболАртем Щедрый: Днепр-1 пытается играть в свой футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости