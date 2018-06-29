Акира Нисино: Япония заслужила место в 1/8 финала. Футбол

Главный тренер сборной Японии Акира Нисино после поражения от Польши (0:1) прокомментировал выход команды в плей-офф ЧМ.

«Мы заслужили место в 1/8 финала. Мне бы хотелось, чтобы накануне матча плей-офф с Англией или Бельгией мои игроки были уверены в себе. Сегодня мы не очень активно играли в атаке, но я рассчитываю, что мы покажем более свободный, атакующий футбол в следующем матче.

Отказ от атак в концовке поединка? Я не рад, что мы играли именно так. Удержание мяча не входило в наши изначальные планы. Но сложилась очень сложная и рискованная ситуация. Если бы мы пропустили еще один гол и счет стал 0:2, мы бы вылетели из группы. Я не хотел раскрываться и решил, что мы попробуем положиться на параллельный матч Колумбии и Сенегала. Да, это был риск, потому что ситуация там тоже могла поменяться.

Я недоволен таким завершением матча, но мы вышли из группы – вероятно, это было правильное решение. Наверное, это был первый раз, когда моя команда играла в таком стиле. Все ради того, чтобы выйти из группы», – сказал Нисино во время послематчевой пресс-конференции.


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