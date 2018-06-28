Гол Янузая приносит Бельгии победу над Англией и первое место в группе. Футбол

Сборная Бельгии с максимом набранных очков выходит в 1/8 финала чемпионата мира на сборную Японии, обыграв в заключительном матче команду Англии - 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма шикарным обводящим ударом в дальнюю "девятку" забил Аднан Янузай.

Теоретически, после вылета Германии для обеих команд интереснее было занять второе место в группе. С учетом графика игр плей-офф и перелетов, а также опять же теоретического соперника в четвертьфинале в виде Бразилии , бельгийцев устраивала ничья, так как по дополнительному показателю - меньшему количеству желтых карточек англичане были бы выше.

Исходя из этой теории, тренеры команд сделали аж 17 замен в стартовых составах по сравнению с первыми двумя матчами. В итоге, так и не появились на поле Кейн, Де Брюйне и Лукаку. С учетом продолжительных беспроигрышных серий (13 у англичан, 12 - у бельгийцев), все расклады говорили в пользу ничьи.

Несмотря на это, бельгийцы выглядели все же интереснее и уже в дебюте Юри Тилеманс классно пробил издали под перекладину - Джордан Пикфорд перевел мяч на угловой. Через пару минут Батшуайи сумел под вратарем протолкнуть мяч, но того подстраховал защитник, который выбил с линии ворот. Англичане ничего не создали, кроме удара головой Лофтуса-Чика рядом со стойкой. Тем временем, Тилеманс и Дендонкер довели счет карточек 5-2 в "пользу" англичан, что в теории страховало бельгийцев от "случайных" предупреждений британцев.

Не совсем откровенные поддавки, но долгие перекатывания мяча на своей половине получили заслуженный свист и неодобрительный гул на трибунах "Калининград Арены". Похоже, в перерыве бельгийцы решили, чтобы если получится, то надо забивать. И сделать это красиво. У Янузая это получилось шикарно. Он получил мяч в штрафной, подработал его и на замахе убрал защитника, а затем красиво отправил "подарок" в дальний верхний угол ворот Пикфорда - 1:0!

После того, как Бельгия нарушила "пакт о ненападении", стало интересно, последует ли реакция британцев. Был момент у Маркуса Рэшфорда, но его выход один на один неуловимым для взгляда движением парировал Куртуа. Собственно, больше англичане ничего не сделали, чтобы уйти от поражения. Возможно, не очень хотели.

Хотя уже неоднократно футбольная Фортуна наказывала слишком хитрых. И не факт, что Англия в 1/8 сможет преодолеть Колумбию, чтобы в четвертьфинале встретится с теоретически более слабым, чем бразильцы победителем пары Швеция - Швейцария. Собственно, Бразилия тоже еще не четвертьфинале. Плей-офф начинается 30 июня.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа G.

Англия - Бельгия 0:1 (0:0)



Голы: Янузай, 51 (0:1)



Англия: Пикфорд; Стоунз (Магуайр, 46); Дайер; Джонс Ф.; Кэхилл; Александер-Арнольд (Уэлбек, 79); Делф; Лофтус-Чик; Роуз; Рашфорд; Варди



Бельгия: Куртуа; Боята; Вермален (Компани, 74); Дендокер; Азар Т.; Янузай (Мертенс Д., 86); Тилеманс; Феллаини; Дембеле; Шадли Н.; Батшуайи



Предупреждения: - Тилеманс, 19; Дендокер, 33