ЧМ-2018: Тунис завершил групповую стадию победой над Панамой. Футбол

Групповой этап ЧМ-2018 завершен. После двух недель футбола эту стадию закрывали аутсайдеры группы G Панама и Тунис.

Сборная Туниса начала поединок более активно и была чуть ближе к голу, но воплотить свой перевес в нечто ощутимое не смогла. А вот панамцы перетерпели и поймали свой шанс: легенда сборной Рамон Торрес сбросил мяч под удар Родригесу, тот пробил издали и добился успеха после рикошета от Мерьи. Записали автогол, но так или иначе - 1:0 в пользу Панамы.

Африканцы помчались вперед, чтобы отыграться еще до перерыва. Этого сделать не удалось, хоть после пары навесов Хаддади слева можно было бы и вперед выйти.

После перерыва разозленный Тунис бросился в атаку и фактически смял соперника. Бен-Юссеф сравнял уже на 51-й минуте - все решила отличная комбинация Слити-Хазри, после чего нападающему катнули на пустые ворота. А 15 минут спустя отличился уже сам Хазри - Хаддади отлично подал слева на дальнюю штангу. К тому моменту Панама играла без своего капитана, так как Торрес получил повреждение.

Оставалась еще половина тайма, чтобы отыграться, да и моменты кое-какие у Панамы были (например, на 93-й минуте у Годоя). Но Тунис выглядел объективно сильнее. 2:1, и Тунис побеждает в матче ЧМ впервые за 40 лет. А для Панамы участие в таком турнире - уже колоссальный успех.

Чемпионат Мира 2018. Групповой турнир. Группа G.

Панама - Тунис 1:2 (1:0)



Голы: Мерья, 33 (автогол) (1:0); Бен-Юссеф Ф., 51 (1:1); Хазри, 66 (1:2)



Панама: Пенедо; Торрес Р. (Техада, 56); Эскобар; Овалье; Мачадо; Барсенас; Луис Родригес; Кинтеро (Арройо, 81); Гомес Г. (Каммингс, 46); Годой; Торрес Г.



Тунис: Матиути; Бедуи; Хаддади; Мерья; Наггез; Скири; Сасси (Бадри, 46); Бен-Юссеф Ф.; Хазри (Срарфи, 89); Чаалани; Слити (Халил, 77)



Предупреждения: Кинтеро, 78; Техада, 96 - Сасси, 44; Бадри, 71; Чаалани, 93