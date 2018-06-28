В Москве появились плакаты с Григорием Суркисом. Футбол
В 2019 году пройдут выборы в исполнительный орган УЕФА
В Москве появились странные билл-борды с изображением Григория Суркиса на фоне роSSийского и украинского флангов с лозунгом "Футбол объединяет".
Об этом информирует ресурс sportarena.com со ссылкой на VK "Футбол Украины".
Два билл-борда размещены на улице Яузской, подтверждением чего служит знаменитая высотка на Котельнической набережной, которая видна на заднем фоне. Также фото с плакатом размещено и на улице Таганской.
Отметим, в 2019 году пройдет очередной Конгресс УЕФА, на котором пройдут выборы президента УЕФА, а также членов Исполнительного комитета УЕФА и ратификация членов исполкома, выбранных Ассоциацией европейских клубов (АЕК) и Ассоциацией европейских профессиональных футбольных лиг (EFPL).
Напомним, одним из вице-президентов УЕФА и является Григорий Суркис.
Однако, являются ли появившиеся в Москве плакаты агитационным ресурсом или их нужно отнести к анти-пиару – пока неизвестно.
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28.06.2018 17:22