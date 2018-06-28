Тренер сборной Южной Кореи: В игре с Германией попали в самую точку

Главный тренер сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен поделился мыслями касательно сенсационной победы над Германией.

"У меня отличные впечатления, но в то же время я немного опустошен, так что противоречивые чувства.

Вчера я говорил, что наши шансы на победу - один процент. Я сказал игрокам, что это их последний оплот и надо бороться до конца. Германия - действующий чемпион мира, первый номер рейтинга FIFA.

Я думал о возможных ошибках соперника, они чувствовали, что должны обыгрывать нас - так все думали. Я посчитал, что можно использовать запасной план, и с ним мы реально попали в самую точку", - отметил коуч азиатов в интервью fifa.com.

"сб. Юж. Кореи" - "сб. Германии" 2:0 (0:0)



Голы: Ким Ёнгвон, 92 (1:0); Сон Хынмин, 96 (2:0)

