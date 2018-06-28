23-летний форвард сборной Ирана завершил международную карьеру

Нападающий "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун принял решение завершить выступления за национальную команду. Об этом 23-летний форвард сообщил на своей страничке в Instagram.

"Играть за сборную было большой честью для меня. Я всегда буду этим гордиться. К сожалению, я принял решение попрощаться с командой. Это очень непростое решение, учитывая то обстоятельство, насколько сложно молодым игрокам преодолеть все преграды и попасть в сборную.

В жизни есть вещи, которые всегда на первом месте. Казалось, что серьёзная болезнь моей мамы осталась позади, и я был очень счастлив. Но из-за оскорблений, которых не заслуживаю ни я, ни мои партнёры по команде, её болезнь снова обострилась, что вынуждает меня сделать тяжелый выбор. Я выбираю свою мать", - отметил Азмун.

Напомним, иранцы заняли третье место в группе B, пропустив вперёд Испанию и Португалию.




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